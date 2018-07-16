不讓考生寫到手軟！ 明年學測國寫、英文分天考試

2018年07月16日 13:22 旺報 簡立欣

108學年學測重要調整！包括有非選題型的國寫與英文分天考試；國寫、社會、自然延長10分鐘；多數考生可能選考的社會與自然考科移至各天最後一節等，讓考生更方便作答。

大考中心考試委員會16日召開第17屆第4次會議，宣布108學年學測重要調整，英文改為第一天第一節考試，國寫改為第二天第二節考試；多數考生可能選考的社會與自然考科移至各天最後一節。因此108年1月25日依序是考英文、國文、社會，26日是考數學、國寫、自然。

另外因應命題老師反饋以及素養題增加，明年起學測考試時間也調整為：國寫增加為90分鐘，延長10分鐘；社會與自然考科增加為110分鐘，也是延長10分鐘，其餘考科維持100分鐘不變。由於考試時間增加，考試各天下午第一節自12點50分開始。

報名費收費方式，由於明年起學測改為自由選考，因此是按科計費；收費方式原則上是不調漲報名費，如果五科六節（國文、國寫算一科）考好考滿，就跟今年一樣仍是1050元。

108學年英聽測驗重要調整，今年10月20日第一次考試仍是集中式播放系統，由校園統一廣播，由主控室播放；12月15日第二次考試則採分散性播音設備，由個別教室採MP3播放器播音。大考中心主任劉孟奇表示第二次考試有有實驗性質，「這樣就安全很多，不怕停電。」

(旺報 )