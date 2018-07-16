鄧麗欣認戀王子 10年舊愛掩面回應…

鄧麗欣認戀王子，消息一出讓曾跟她交往10年的方力申被追問，其只能無奈回應。(取材自王子臉書、方力申IG)

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中時電子報

29歲男星「王子」邱勝翊與34歲香港女星鄧麗欣爆出緋聞，4月時被目擊甜蜜同遊泰國蘇美島，之後又坐同一班飛機從香港來到台灣，而昨天女方在出席活動時羞澀以「低調是為了保護戀情」回應之，稍後男方也給出說法「請大家給我們一些空間相處」，等同認了這段姊弟戀，而說到鄧麗欣，就會想起她過去跟港星方力申的那段10年情，面對追問，舊愛也不得不做出回應，言語跟動作中都帶著無奈。

在認戀王子之前，鄧麗欣最知名的一段戀情，莫過於與方力申的10年情，兩人早期合作《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》等作品，愛火從戲裡蔓延到戲外，穩定交往了10年，被外界認為是金童玉女組合，沒想到前年這段10年情突然告終，震驚娛樂圈，直到今年3月兩人意外同台，即使男方主動伸出友誼之手，然女方卻是驚呆，互動仍難掩尷尬。

如今多年沒鬧緋聞的王子，認了跟鄧麗欣交往ing，鄧麗欣還大方分享交往歷程，表示是因共同朋友應采兒牽線介紹，才開啟了這段新戀情，而消息一出，昨天方力申IG隨即被網友問爆，甚至有不少粉絲好奇向他提問：「Do u have girlfriend?(你有女友嗎)」，他則po出一張以單手遮臉的照片，寫下：「別提了！」，感覺相當無奈。

(中時電子報)

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