白家綺萬里淨灘！2個女兒又餓又累但「下次還要再來」

白家綺拿著大聲公提醒粉絲如何淨灘。（民視）

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白家綺帶兩個女兒一起淨灘、保護海洋。（民視）
白家綺淨灘成果驚人。（民視）
白家綺淨灘成果驚人。（民視）
白家綺與粉絲一起淨灘成果驚人。（民視）

藝人白家綺15日下午號召民眾到萬里進行淨灘活動，她說每一次淨灘結束後看到滿坑滿谷的垃圾心情很揪心，但看到許多無法溶解的塑膠產品，一定要人工來處理，就立定在工作空檔一定要來為環保做點心力。令她覺得欣慰的是，這一趟萬里淨灘，這一次參與的人比上次基隆淨灘整整多出兩倍，連她的兩位寶貝女兒也主動說要參與，讓她直說超級感動，直說這才是教育的意義，讓孩子從中學習，是最棒的教育意義！

白家綺做公益不只捐錢更身體力行開啟淨灘的習慣，她在主持民視《台灣那麼旺》的空檔跟re-think團體一起淨灘，這一次還是全台淨灘的計畫，預計跑遍全台海邊。當一群人到海岸邊看到颱風過後岸邊的垃圾景象，每個人都驚呆了，主持魂上身的白家綺立馬變身「總召」，拿起大聲公在現場提醒大家注意事項，也告訴大家怎麼撿垃圾最快速！

白家綺參與淨灘活動，是近2年的事，起源是2016年她與家人去小琉球旅遊，看到可愛的海龜在游泳，就上網查了相關文章及影片，卻看到許多讓她心碎的畫面，她說：「因為海洋到處都是垃圾，海龜的肚子裡都是塑膠袋、鼻孔裡卡了吸管跟鐵絲，讓牠們痛苦不堪，但我們只會說『啊！好可憐』，還能做什麼？許多沙灘乍看十分潔淨，其實細翻都有不少碎玻璃跟垃圾，我們都是有後代的人了，怎麼能留下這樣的環境給他們？環保觀念真的要從小、從細處灌輸。」

這一次活動結束，女兒對她說：「淨灘有點麻煩，肚子有點餓，有點累，但下次還要來！」讓她很感動，她說能給小孩一個超級有意義的暑假，真的太棒了！也期待未來有更多人能加入淨灘行列，為地球盡心力！

(中時 )

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