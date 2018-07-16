中部空品差 吹東風氣流沉降所致

2018年07月16日 13:46 中時 廖德修

根據環保署空氣品質監測網顯示，16日北起苗栗三義測站，南至台南新營測站，包括台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市，空氣品質指標都達到橘色提醒（AQI指數101-150），彰化二林測站則為152，成了全台唯一紅色警示的測站。其他地區包括高屏空品大致還好，大都維持黃色（普通）或綠色（良好）等級。

環保署監資處表示，台灣近日受到副熱帶高壓的影響，風場主要以東風居多，西半部位於中央山脈的背風側，因風速偏弱，汙染物容易累積沉降接近地面，且不易散去，使PM2.5濃度偏高。加上天氣炎熱，午後紫外線增強，臭氧濃度也會提升，導致空氣品質不良。

氣象局16日也對嘉義縣市及桃竹苗地區發布高溫資訊，提醒會有攝氏36度的高溫出現，而高溫也是促使空氣品質惡化的原因之一。環保署說，所幸臭氧濃度在傍晚就會下降，且隨著太陽下山，夜間通常就會恢復正常值。

氣象局預報，17日起受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。環保署評估中部地區的空品也會有所改善，恢復普通等級。

不過17、18日由於東風或東南風偏強，風勢過山沉降之故，背風面的西北部（桃竹苗地區）仍會維持高溫，有機會達到36度，白天臭氧濃度仍會偏高，空品大致是普通等級的上限，接近橘警。所幸20日因低壓帶有向北抬的趨勢，中部、北部降雨機會增加，對於空品的提升會有幫助。

(中時 )