中部空品差 吹東風氣流沉降所致

今天中部地區空氣品質不佳。（圖／取自環保署網站）

友善列印
中時

根據環保署空氣品質監測網顯示，16日北起苗栗三義測站，南至台南新營測站，包括台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市，空氣品質指標都達到橘色提醒（AQI指數101-150），彰化二林測站則為152，成了全台唯一紅色警示的測站。其他地區包括高屏空品大致還好，大都維持黃色（普通）或綠色（良好）等級。

環保署監資處表示，台灣近日受到副熱帶高壓的影響，風場主要以東風居多，西半部位於中央山脈的背風側，因風速偏弱，汙染物容易累積沉降接近地面，且不易散去，使PM2.5濃度偏高。加上天氣炎熱，午後紫外線增強，臭氧濃度也會提升，導致空氣品質不良。

氣象局16日也對嘉義縣市及桃竹苗地區發布高溫資訊，提醒會有攝氏36度的高溫出現，而高溫也是促使空氣品質惡化的原因之一。環保署說，所幸臭氧濃度在傍晚就會下降，且隨著太陽下山，夜間通常就會恢復正常值。

氣象局預報，17日起受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。環保署評估中部地區的空品也會有所改善，恢復普通等級。

不過17、18日由於東風或東南風偏強，風勢過山沉降之故，背風面的西北部（桃竹苗地區）仍會維持高溫，有機會達到36度，白天臭氧濃度仍會偏高，空品大致是普通等級的上限，接近橘警。所幸20日因低壓帶有向北抬的趨勢，中部、北部降雨機會增加，對於空品的提升會有幫助。

(中時 )

不讓考生寫到手軟！ 明年學測國… 金門大橋工程再突破 首座鋼箱圍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。