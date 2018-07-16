台中》雙北選情緊繃台中有壓力？林佳龍：年底是總統期中考

2018年07月16日 13:42 中時 盧金足

中央執政包括年金等多項改革引發反彈，蔡英文總統會不會變成年底選戰絆腳石？民進黨雙北選情緊繃，台中是否受到壓力？台中市長林佳龍16日在亞洲台商年會後受訪時表示，選舉確實有一些連動，台中主要還是看執政成績，城市蓬勃發展就是他們尋求市民支持最重要的政績，受到政治氣候的影響，中央難免影響地方，但如果好好把中央政績宣傳，只要聚焦清楚，台中來說絕對是加分比較多。林也提及「年底將是蔡總統的期中考」。

林佳龍說，中區再生帶回人潮、治安從吊車尾變成第一名，清泉崗升格國際機場台中港招商、捷運綠線即將通車，城市蓬勃發展就是它們尋求市民支持最重要的政績。

「中央與地方攜手努力，這會是正面的效應」，林佳龍表示，他昨天在民進黨全代會提案，希望在立法院休會期間，各部會首長可以下鄉到中南部，因為平常媒體聚焦在雙北，可以藉此把地方新聞變成全國新聞，會是很好的政績宣傳。

對蔡總統稱讚說「林佳龍很棒！」林佳龍說，謝謝蔡總統肯定，台中正在崛起，台商也配合政府新南向政策，很多都是台中過去台商出去奮鬥，他們舉辦三年，人數也破紀錄，總統說的很棒，一方面是說台中很棒，另一方面是說，台商以中部做為在台灣為發展基地很棒。

林佳龍表示，台中這三年來有很大的改變，市容景觀景國際化、舊城新生、水湳智慧城，地方政府對於中央政府推動新南向政策有很大助力，「我想總統最主要是給我們鼓勵，並期許我們再加油」。

對亞州台商會對台中的意義？林佳龍說，台商回流投資台中跟台灣的金額越來越多，去年台中的僑外資有220億元，三年多來高達8100多億，「這是台中人口增加、經濟發展、城市競爭力提升的重要基礎」。

民進黨全代會後，蔡總統第一站就到台中，是否為林佳龍站台？林佳龍強調，總統來地方視察建設，參加會議幫台中聚焦，平常媒體以首都的新聞為主，中南部新聞比較難上全國版面，他在全代會提出具體建議，四年一次的中央選舉中間有一次地方選舉，年底將是蔡總統的期中考。

「台中前瞻基礎建設幾乎全壘打」，林佳龍表示，還有綠柳川整治，若打政績牌能夠爭取更多利多，如果總統或中央政府，立法院休會期間，各部會首長可以全面下鄉，到各地去視察，給地方政府支持，對他們的政績是最大的幫助。

民進黨在雙北選情緊繃，是否會影響台中市？林佳龍說，選舉確實有一些連動，但台中主要還是看執政成績，中區再生帶回人潮、治安從吊車尾變成第一名，清泉崗升格國際機場台中港招商、捷運綠線即將通車，城市蓬勃發展就是他們尋求市民支持最重要的政績。受到政治氣候的影響，中央難免影響地方，但如果好好把中央政績宣傳，只要聚焦清楚，台中來說絕對是加分比較多。

(中時 )