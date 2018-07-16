金門大橋工程再突破 首座鋼箱圍堰基礎完成

2018年07月16日 13:49 中時 王思慧

鋼箱圍堰基礎混凝土澆置完成。（高公局提供）

金門大橋工程正施工中，高公局表示，繼3月成功克服堅硬的花崗岩地質，完成主橋段首支直徑2.5公尺基樁後，7月16日凌晨再完成國內首座海中鋼箱圍堰基礎，象徵艱鉅的大橋工程又突破一道關卡。

高公局只吃，跨越大、小金門間海域之金門大橋工程在近岸區海床深度6公尺以下時，墩柱基礎尚允許鋼板樁雙層圍堰工法施作，但面對海域中海床深度大於7米，甚至深達20米以上時，已無法採用鋼板樁工法施作墩柱基礎。

因此，金門大橋工程橋梁墩柱基礎首次採用鋼箱圍堰工法施作，鋼箱圍堰最大尺寸為使用於主橋段29公尺×23公尺×5公尺，最小尺寸則為引橋段7.5公尺×7.5公尺×2.5公尺，深槽區主邊橋共有11墩、小金端引橋段共有15墩採鋼箱圍堰基礎施作。

施工順序係先利用海中基樁外套鋼管作為支撐，並將陸地組裝完成之鋼箱圍堰以24支鋼棒吊掛於基礎位置上方，接續利用12部千斤頂逐步沈降至海面下設計高度，再由潛水人員於海下3至9公尺安裝圍堰底版與基樁外套鋼管間封板，續於水中澆置封底混凝土(厚度1.5公尺)完成，再將鋼箱圍堰內部海水抽乾。鋼箱圍堰內部海水抽乾後，需抵抗超過1000噸上浮力及每日2次漲退潮海浪衝擊，利用6支基樁外套鋼管及外側4支抗浮鋼管共同抵抗水浮力及海浪衝擊力。

另外鋼箱內部抽乾後如仍有滲水，須由潛水人員潛至鋼套箱外底部，觸摸尋找滲漏處進行封堵，以確保鋼箱內部無滲漏，構築乾式施工環境，始能進行基樁外套鋼管切除、基礎鋼筋綁紮及混凝土澆置，施工過程繁瑣困難，更要警戒注意鋼箱內部海水滲漏狀況，在施工團隊日以繼夜持續努力排除困難，終於在7月16日凌晨澆注完成第一座P15墩柱鋼箱圍堰基礎。

第一座鋼箱圍堰基礎施作從組模開始到基礎混凝土澆置完成，由於是首次施作約花兩個月時間，施工團隊謹慎進行每一步驟，紀錄所有問題環節，作為後續鋼箱基礎施作經驗參考，並逐步縮短施工所需時間。

金門大橋另一關鍵作業主橋直徑2.5公尺基樁，截至7月15日已完成16支基樁，邊橋段直徑2.0公尺基樁亦完成 22支。承包商並將原本2個基樁工作面陸續增闢至5個基樁工作面，加倍提升整體施工效率及成果。此外建構於高雄興達港區之橋梁上構節塊預鑄生產場區積極加緊設置中，預計可於八月完成後開始生產節塊，金門大橋整體施工進展，已有效提升。

高公局表示，面對艱難且瞬息萬變工程挑戰，施工團隊持續全力以赴，勇往直前，有信心讓金門大橋於2021年順利完成，實現金門鄉親多年的期待。

(中時 )