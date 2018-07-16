好冷清！傳查爾斯威廉拒會川普 獨留女王見客

2018年07月16日 13:42 中時電子報 蔡萱

美國總統川普剛結束對英國訪問，不過這場訪問最受關注的卻是因為川普儼然已成最不受歡迎的來訪外國元首，甚至還有25萬人上街高聲抗議。而這股風潮似乎英國王室延燒，傳出王位第一和第二繼承人查爾斯與威廉父子不想和川普見面，所以只留女王單獨和川普會面。

美國總統川普偕夫人梅蘭妮亞13日和英國女王會面，不少人都發現這和英國女王會見歐巴馬最大的不同就是，王室成員出席會面的陣仗大幅縮減，只有女王單獨一人。

據《星期天泰晤士報》報導，消息人士稱，查爾斯王子與威廉王子在一場為接見川普而舉行的非正式討論中，表明自己不想要被安排在會面中。

消息人士稱，兩位王位繼承人王子沒有參與會面是對川普的一種冷落，「他們就是拒絕出席，極不尋常的留下女王一個人。女王出席活動通常都有另一個人陪伴，查爾斯王子近來代替菲利浦親王出席了不少活動」。

一名政府官員表示，「查爾斯和威廉可能會覺得開心不用參加會面，但他們並沒有明確的拒絕參加這場會面。」

根據唐寧街的說法，這是因為川普此行為「工作訪問」（working visit），而非「國是訪問」（state visit），所以他沒有被安排與其他王室成員會面。

不過川普的前任總統也就是歐巴馬（Barack Obama）在2016年也是進行類似的訪問時，除了女王與歐巴馬會面外，同場還有菲利浦親王、威廉王子、劍橋公爵夫人凱特、哈利王子等人。

而且當時女王及王室成員與歐巴馬共進晚餐。這次女王僅用了半小時的午茶時間和川普會面。

(中時電子報)