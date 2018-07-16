好冷清！傳查爾斯威廉拒會川普 獨留女王見客

美國總統川普13日與英國女王伊莉莎白二世會面。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

美國總統川普剛結束對英國訪問，不過這場訪問最受關注的卻是因為川普儼然已成最不受歡迎的來訪外國元首，甚至還有25萬人上街高聲抗議。而這股風潮似乎英國王室延燒，傳出王位第一和第二繼承人查爾斯與威廉父子不想和川普見面，所以只留女王單獨和川普會面。

美國總統川普偕夫人梅蘭妮亞13日和英國女王會面，不少人都發現這和英國女王會見歐巴馬最大的不同就是，王室成員出席會面的陣仗大幅縮減，只有女王單獨一人。

據《星期天泰晤士報》報導，消息人士稱，查爾斯王子與威廉王子在一場為接見川普而舉行的非正式討論中，表明自己不想要被安排在會面中。

消息人士稱，兩位王位繼承人王子沒有參與會面是對川普的一種冷落，「他們就是拒絕出席，極不尋常的留下女王一個人。女王出席活動通常都有另一個人陪伴，查爾斯王子近來代替菲利浦親王出席了不少活動」。

一名政府官員表示，「查爾斯和威廉可能會覺得開心不用參加會面，但他們並沒有明確的拒絕參加這場會面。」

根據唐寧街的說法，這是因為川普此行為「工作訪問」（working visit），而非「國是訪問」（state visit），所以他沒有被安排與其他王室成員會面。

不過川普的前任總統也就是歐巴馬（Barack Obama）在2016年也是進行類似的訪問時，除了女王與歐巴馬會面外，同場還有菲利浦親王、威廉王子、劍橋公爵夫人凱特、哈利王子等人。

而且當時女王及王室成員與歐巴馬共進晚餐。這次女王僅用了半小時的午茶時間和川普會面。

(中時電子報)

文章來源：Did Prince Charles and Prince William Snub Trump During His U.K. Trip?

陸聯手克羅埃西亞啟動警務聯合巡… 美朝板門店會談交還韓戰美軍遺骸

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。