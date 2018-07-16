搶攻畢業生 竹市首波徵才會18日登場

2018年07月16日 13:59 中時 徐養齡

為迎接大學畢業潮，各家企業紛紛釋出職缺搶攻人才，新竹市首波徵才活動登場將於18日登場，吸引世界先進、鉅晶電子等大廠參加，共釋出逾千職缺，工程師起薪約38K到50K。

新竹就業中心表示，這波徵才活動邀請科技業、傳產業及服務業等31家優質廠商設攤徵才，職缺包含工程師、技術員、儲備店長、行銷企劃、門市人員等，徵才活動電子書詳細解說職缺種類，薪資一目了然，提供求職者上網預覽。

除了鎖定職場新鮮人，徵才也鎖定有意轉職的科技業人才，營造雙軌並行榮景，鉅晶電子徵求設備、製程、廠務、技術開發工程師，總值缺突破百人，無經驗者就有38K到50K的待遇，其他企業針對有經驗者，也釋出利多方案，吸引績優人才目光。

此外，世界先進、力晶科技、聯穎光電等大廠，也開出多名工程師職缺，肯德基、頂呱呱等食品業釋出襄理及儲備幹部職位，更多職缺內容可上勞動部勞動力發展署桃竹苗分署徵才活動E網查詢。

市府表示，徵才活動將於18日上午10時至下午2時，在北區行政大樓5樓禮堂舉行，當天「賈桃樂學習主題館」提供360度職場全體驗、線上履歷及影音履歷健檢收件，現場填寫求職登記表，還可兌換精美小禮物1份，歡迎有需要的民眾踴躍參加。

(中時 )