前共軍飛行員出身 大陸民間特技小組創辦人張成失事

2018年07月16日 14:44 中時電子報 喻華德

中華民國空軍的「雷虎」特技小組廣為人知，但是有聽過中國大陸民間的「天空聯盟」特技小組的人可能就比較少了。天空聯盟特技小組隸屬於天空聯盟集團，是一支全部由大陸飛行員和機務人員組成的無限制級特技小組，也是頂尖的民間特技小組，總部位於上海市。它的成立象徵著中國大陸有了民族品牌的民間特技小組，開創了大陸特技飛行表演的新篇章，在大陸普通航空史上具有里程碑意義。

XA42型特技表演機

天空聯盟2013年成立之初，即確立「打造特技飛行品牌」的發展戰略，並著手開始研究論證目標定位、機型選定和人員選拔。經過三年的籌備和訓練，於2016年成立了以德製XtremeAir

XA42型特技機為主力所組成天空聯盟特技小組。同年10月16日，在「首屆江蘇航空體育旅遊季」開幕式上進行了首次飛行表演，並於11月1日在第十一屆珠海航展亮相，獲得社會各界的廣泛關注與認可。

天空聯盟特技小組操作的德製XA42型特技表演機。董事長張成駕駛不幸失事的是直尾翅噴3號紅色塗裝的XA42。（圖/天空聯盟)

天空聯盟發布官方通告，13日下午6時許，天空聯盟董事長兼特技飛行表演隊隊長張成與最年輕的隊員鄧然，在駕駛XA42型機訓練過程中，在做「失速螺旋改出」科目時，因飛機失控在江蘇省鹽城市射陽縣通洋街團結大溝附近墜毀，兩人不幸罹難。

天空聯盟特技小組創辦人、董事長兼隊長張成。（圖/天空聯盟)

本月4日，張成才在上海，完成由大陸自主研發的水陸兩棲運動飛機「風翎號」的首次試飛。

天空聯盟表示，張成董事長一生熱愛飛行，懷著助推大陸普通航空產業的赤子之心，和建立一支可以代表中國大陸去世界爭光的特技飛行表演隊的民族情懷，不惜冒著生命危險，一次次演練與試飛，他為飛行而生，也將寶貴的生命獻給了天空。

張成曾先後任職於空軍、政府及民航公司，累計飛行2,000餘小時，本著對航空事業濃厚的熱情和專注，廿多年來，投身於航空事業各領域，有著豐富的航空經歷，擁有單發動機飛機、多發動機飛機、公務機、波音737、特技機、水上飛機、熱氣球等多種航空器駕駛資格。

張成曾攜團隊多次參加各類重大航空賽事及活動，2015年在國家體育總局的帶領下，代表中國大陸參加在丹麥舉辦的第22屆世界精確飛行錦標賽（WPFC）。

特技飛行是勇者的事業，風華正茂的鄧然沒有在最好的年紀虛度青春，而是毅然投入到他從小心馳神往的特技飛行領域，雖然不幸付出了鮮血和生命的代價，但他是天空聯盟心目中的青年英雄！

並非他們不知道特技飛行的危險，而是明知危險，總得有人作為先行者，去直接面對，去承擔，去為普通航空業的後人樹立榜樣。英雄的血不會白流，英雄也不會真正的逝去，天空聯盟會堅定不移的繼承他們的遺志，繼續砥礪前行，努力實現大陸普通航空事業的飛躍。

為了尊重這兩位飛行英雄，也為了撫慰家屬們沉痛的心情，天空聯盟懇請外界，千萬不要轉發現場影片和圖片。否則這是對家屬們的二度傷害，也是對逝者極大的不尊重。天空聯盟為此深表痛惜，深切哀悼！

(中時電子報)