大考各類違規 寫「老師辛苦了」、火星文 一律扣兩分

2018年07月16日 14:35 旺報 簡立欣

大考中心16日檢討指考違規事項，有考生寫「老師辛苦了」、「教授抱歉我化學不太行」等，一律扣兩分。還有考生寫五行半古怪文字，似乎既非甲骨文也非埃及文，大考中心主任說歡迎其他人來解讀，但還是要扣兩分。

今年指考有一件「坐錯座位、錯用卷卡」偶發事件簡直只能用「離奇」來形容：考生物時某試場38號考生甲生，誤坐同棟樓不同樓層同一位置試場32號考生乙生座位，巧的是乙生剛好缺考，更巧的是兩人還同名同姓。監考老師對照片時，甲生主動表示「照片裡不是我」，才爆出此次超級大巧合。16日大考中心決議讓甲生用乙生的卷卡計分，但按照規定甲生還是要扣5分。

今年指考違規考卷類型，有考生在作圖題作答區塗鴉、寫「老師辛苦了」、抒發自己感想「教授抱歉，我化學不太行」等，大考中心主任劉孟奇表示都因與考試無關，要扣兩分。數學作答題問為什麼，考生答「託夢」，「與作答文字無關，也是扣兩分，我們只好讓你夢醒過來。」

另外有考生在非選題用抽象文字作答，寫了五行半；劉孟奇表示這是首例，似乎不是埃及文也不是甲骨文，歡迎其他人來解讀，但也是要扣兩分。

另一項較嚴重違規，發生在雲林考區，有考生攜帶背面有字的一疊紙張進考場，似乎是考生把從小到大的考卷釘起來當作計算紙；雖然監考人員表示沒有看見考生當場書寫，但因正面印有文字，就算沒有使用，大考中心考試委員會決議依照第8條第3項從嚴扣減該節全部成績。

(旺報 )