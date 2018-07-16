李永癸接掌高市警長 治安無縫接軌

2018年07月16日 14:56 中時 劉宥廷

高雄市警察局新任局長李永癸16日走馬上任，代理市長許立明表示，李永癸曾任高市警局督察長、副局長，熟悉38區治安狀況，且處理果斷，思路慎密，期許新治安團隊立即就戰鬥位置，以決心與魄力拚治安，達到治安無縫接軌。

高市警察局上午11點在警局3樓大禮堂舉辦「卸、新任局長、分局長、大隊長交接典禮」，代理市長許立明擔任主持人、警政署副署長邱豐光擔任監交人，市警局副局長陳書田代理交接。

許立明、邱豐光都肯定前局長何明洲，舉凡掃黑、肅竊都有不錯成績，對於他的早退表示婉惜，但也給予滿滿的祝福；許立明指出，高市治安不僅犯率下降、破案率增加，106年下半年執行警政署酒駕取締評核及提報不合理道路交通工程設施改善工作，均獲得全國評比第1名，希望李永癸上任後，持續掃槍、緝毒，並配合地檢署加強查察賄選。

李永癸警大行政警察學系44期畢業，他在警界經歷豐富，曾擔任新竹市、台中市警局副局長、新北市警局土城分局長、台北市中正二、中山警分局長等職務，也曾任職高雄市警局督察長和副局長。

另交接人事還有三民一分局長戴台捷調任新興分局長，岡山分局長郭俊廷調任三民一分局長，湖內分局長孫成儒調任岡山分局長，警政署科長王世芳調任湖內分局長，鹽埕分局分局長林依仰調任林園分局長，航警高雄分局長劉安杰調任鹽埕分局長，保安警察大隊長陳文耀調任交通警察大隊長，保安科長林宏輝調任保安警察大隊長。

(中時 )