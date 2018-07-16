台中學子勇奪FIRST機器人世界賽2大獎 林佳龍頒獎表揚

2018年07月16日 14:31 中時 陳世宗

台中市10位國小至高中學生組成的機器人團隊Water In Need（WIN），在「FIRST機器人世界賽」中，從全球707支隊伍中脫穎而出，勇奪「機器人表現獎（Robot Performance）」第一名及「機器人策略與創新獎（Strategy and Innovation Award）」第三名，市長林佳龍16日頒獎表揚。

教育局指出，Water In Need（WIN）團隊成員，包括惠文高中林彥廷及惠來國小林宥均兄弟檔，以及明道高中鄭有勛、黎明國中林以、至善國中呂宣陽、大新國小蘇郁暐、華盛頓國小李從嘉、協和國小郭家睿、明道普霖斯頓國小劉捷仁、文心國小紀威亨。

「以你們為榮！」林佳龍表示，現在已進入「ABC時代」，A是AI機器人、B是Big Data大數據分析運用，C則是Cloud雲端，隨著行動數位時代來臨，從做中學，培養創新能力非常重要；恭喜大家脫穎而出，為台灣爭光，期待學童表現鼓勵更多人，持續發揮創客教育精神。

團隊成員林以的父親林中一表示，全球有707支隊伍在此國際賽一路角逐，共33國、108隊闖入決賽，台灣小朋友表現獲得肯定，感受到光榮認同感，總統及副總統也致電祝賀，感謝市長給予學童鼓勵及教練辛勤指導、家長支持。

教育局表示，台中市Water In Need（WIN）隊伍代表台灣參加 FLL 世界錦標賽，勇奪「機器人表現獎（Robot Performance）」第一名，也摘下「機器人策略與創新獎（Strategy and Innovation Award）」第三名，成果豐碩。

(中時 )