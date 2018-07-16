竹聯豹堂涉詐賭超商趕客討債 台中警掃黑逮13人

2018年07月16日 14:49 中時 張妍溱

賴姓超商店員新買的機車遭集團成員砸毀以低價6000元售出，事後協調先還6萬元被嫌少，陳嫌揪眾盤據超商逼迫還錢。（張妍溱翻攝）

竹聯幫豹堂台中陳姓分會長長期吸收青少年集團討債，日前向吳姓高中生與賴姓超商店員詐賭，再率領小弟佔據超商逐一驅趕客人向賴討債。台中市警局刑警大隊逮捕陳姓分會長及手下共13人，檢方依組織犯罪條例等罪名法辦，5人遭聲押，其餘台中地院裁定約以5至10萬元交保。

台中市警局刑警大隊偵七隊指出，近日執行青春專案，發現37歲陳姓分會長涉嫌設下賭局，讓涉世未深的2名年輕人先「呷到甜」再將賭資拉高一次「大船入港」，結果2人一路黑到底，2人不到3小時慘輸約14萬、16萬元，「輸到脫褲」當場被迫各簽本票放人。

林姓高中生輸14萬元因無力償還被迫簽下42萬元本票，家長擔心兒子安危還了17萬元「花錢消災」；輸了16萬元的賴姓超商店員除被迫簽本票連新買的機車遭集團成員砸毀以低價6000元售出，事後協調先還6萬元被嫌少，陳嫌揪眾盤據超商逼迫還錢。

警方表示，陳男被捕後向警方強調欠債還錢是天經地義的事，否認暴力討債，他只是與友人一起前往催討；警方另拘提45歲李嫌等共13人，警方調查，有暴力討債前科的陳男去年交保後，不知悔改見人年少可欺、勒索學生。

(中時 )