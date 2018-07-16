上任首日 Kolas笑：才知以前質詢賴院長很殘忍

2018年07月16日 14:39 中時電子報 謝雅柔 、中時 張理國 、中時

行政院發言人Kolas Yotaka谷辣斯．尤達卡，今天走馬上任，下午與媒體簡單茶敘，Kolas與媒體約法三章，下班時間不管有多晚，一定會接電話，在第一時間把大家想知道的事情告訴大家；雖然她跟勇哥（徐國勇）不一樣，勇哥很犀利，她則是希望把事情交待清楚，精準、簡單、淺顯易懂。對於被問及上班第一天開了很多會，工作量有沒有很多？Kolas說會議很多，她也開玩笑表示「我才知道質詢賴院長很殘忍」。

Kolas接任行政院發言人後，桃園客家事務局長蔣絜安將遞補出任民進黨不分區立委，Kolas說還有一些法案、陳情案還有原民法案都還沒完成，很感謝蔣絜安以及團隊能願意幫她繼續完成她未完成的使命。Kolas說蔣絜安做事認真，對客家議題投入非常深，是非常認真也專業的政務官。

對於第一天上班就有很多會議，Kolas開玩笑說這才知道以前質詢賴院長很殘忍。她說開的會沒有贅詞或不需要話題，每個決定都非常重要，包括輿情蒐集到拚經濟、五加二、五缺。她說到現在為止，覺得賴院長很辛苦也很厲害。

對於堅持使用羅馬拼音才能完整的發音她的名字，Kolas說她還是主觀希望大家用拼音書寫，若害怕或擔心讀者不知道怎麼念，歡迎大家括號拼寫，協助大家來閱讀。Kolas提及，這個身分讓她得到非常多人的注意，對於她的族人來說會覺得被鼓勵，她說因為都沒人能打破玻璃天花板，對原民來說非常象徵的意義。Kolas說她不只是原住民還是個女性，大家對她有很多期待，也讓她戰戰兢兢，不敢懈怠，努力把工作做好，做好人民跟政府的橋樑。

Kolas4年前酒駕的問題被翻出，她表示前兩天媒體報導時，她有向賴揆及政院祕書長卓榮泰表示抱歉，也坦承的確4年前有這樣的事，不過發生問題後面對錯誤往前走是很重要的，她也感謝賴揆、卓榮泰的支持及鼓勵。Kolas說，她同意對於酒駕問題，身為政治人物要以更高的標準來檢驗，她非常抱歉也非常懊悔。

(中時電子報)