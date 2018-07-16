不滿柯P作秀耍寶 王世堅質詢送素顏面具

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中時

台北市議會上周開議，台北市長柯文哲今赴議會施政報告，上台前遭議員輪番杯葛，民進黨議員王世堅酸柯很忙，每天有各式各樣的作秀耍寶行程，把台北市長當成康樂股長，每天戴生旦淨末丑面具，什麼都當就是不當市長，他送上一張「素顏面具」，要柯拿回去好好想清楚，要用什麼面容面對市民。

王世堅指出，這兩三天柯文哲很忙，忙著陪長輩踢球，取代發敬老金，忙著陪兒童玩水，取代設置公托和公幼，還有各式各樣作秀耍寶行程，把台北市長當成康樂股長在做，面對繁瑣的市政插科打諢、說唱逗跳，既可以放鬆心情，又可以「假親民、真騙票」，簡直一舉兩得，還有特定的嘻哈局處長樂得一起玩，整個柯團隊樂此不疲。

他接著說，柯文哲玩樂之餘，不忘出吹吹牛捏造政績，不斷聲稱他幫市民還了300億債務，但這根本是市府向市民超收的稅金，不是柯省下來的。

王世堅拿出生旦淨末丑的面具酸說，柯文哲什麼都當，就是不當市長，「市民想要一個正常的市長，很難嗎？」接著他送上一張素顏面具，要送柯一張沒有矯飾、塗抹、做作的素顏，讓他回去想想，4年前怎麼承諾市民，到今天卻沒有一天做到素人市長，以後要想清楚，該用什麼面容來面對市民。

柯文哲全程不發一語，示意要幕僚將面具收起來，未多作回應。

(中時 )

上任首日 Kolas笑：才知以前質詢… 議員諷柯P只會當網紅「台北電影…

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