考場手機響超惱人！大考中心明年擬從嚴處置

2018年07月16日 14:46 旺報 簡立欣

今年指考違規事件，除了「沒帶有效證件」占最大宗之外，「手機或智慧型手表鈴響」占違規第二大宗，監考人員翻包包或不翻包包都被認為影響考生，動輒得咎。大考中心明年擬從嚴處置，增列「試場內干擾物品移置條款」，只要發現臨時置物區內有手機發出聲響就移置場外，不再開包確認，也不負保管之責。此外明年起連智慧型佛珠也不能配戴。

大考中心16日統計指出，此次指考經考區提報的試場違規案總共169件，比去年大增77件。未攜帶有效證件是最大宗，共65件；其次是應試時手機或手表鈴響，31件；考試結束鈴響畢繼續作答，28件；應試時隨身攜帶行動通訊裝置等，26件。

其中一項違規考生申訴案，是考生配戴小米手環，考生認為若無手機輔助，小米手環跟普通手表無異；大考中心表示，智慧型手環依規定就是不能配戴，決議扣5分。

值得注意的是，明年起連智慧型佛珠也不能配戴，大考中心表示主要是因為現在指考選擇題增加，因此任何經由震動可以通訊的物品都不可以配戴。

另外今年指考也發生考試時在臨時置物區發出手機震動聲音，監試人員為了怕影響考生，第一次以氣音詢問「這是誰的手機」，結果無人回應；第二次又震動，監試人員就將包包集中保管。結果考完之後考生來認領，裡頭也沒有手機，考生自認受到驚嚇，監試人員反而被申訴。

大考中心主任劉孟奇表示，今年學測時情況剛好相反，監試人員沒有翻揀疑似有手機的包包，結果被其他考生申訴「怎麼沒處理」。「我們很希望加強宣導：不是考試的東西就不要帶進來！」因為監試老師翻不翻包包都會被申訴，大考中心希望以後簡章增列「試場內干擾物品移置條款」，只要手機發出聲音，監考老師不需確認就可以把包包拿到外面，且不負保管責任。如何處理還待未來討論。

(旺報 )