李鐘碩游泳消暑大秀牛奶肌 9月9日再訪台北會粉絲

2018年07月16日 15:07 時報周刊 張毓琪

等待兩年，韓國男星李鐘碩決定再訪台北，且還是在他30歲生日前夕！將挑戰「世界巡迴」的他，除了亞洲多國，這次甚至還要前進北美，成為首位在北美地區舉辦個人售票見面會的韓國男演員，而台北場則確定9月9日於台北國際會議中心舉辦，票價等相關訊息將於近日公布。

李鍾碩日前IG上傳與《當你沉睡時》劇中弟弟、演員申載夏一起去游泳的照片，儘管李鍾碩只附帶了一個太陽符號沒多做說明，不過最近首爾溫度也近30度，讓李、申兩人忍不住去游泳消暑。該劇殺青已經一年，兩人在劇中的兄弟情延續至今，許多網友祝福他們的友誼長存，也有不少網友相當羨慕兩人的「牛奶肌」，雪白肌膚叫人好嫉妒。

儘管發文數量不多，但他時不時上傳有趣的影片，展現出私下愛搞笑的個性。日前上傳一段自彈鋼琴的影片，並寫了「軟軟的手」，一副很會彈鋼琴的模樣，讓大家信以為真，不過讓粉絲們點了影片老半天發現聽不到聲音，後來才想起李鍾碩其實根本不會彈鋼琴，所以應該是為了不破功而「故意」把影片的聲音拉掉，讓大家以為他彈得一首好琴，展現出李鍾碩私下俏皮搞笑的一面。

「2018 Lee Jong Suk fan meeting in Taipei, Crank Up」見面會，相關詳情可洽主辦單位華貴娛樂官方臉書專頁。

(時報周刊)