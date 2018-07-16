李鐘碩游泳消暑大秀牛奶肌 9月9日再訪台北會粉絲

李鐘碩將於30歲生日前夕造訪台北。華貴娛樂提供

友善列印
時報周刊

等待兩年，韓國男星李鐘碩決定再訪台北，且還是在他30歲生日前夕！將挑戰「世界巡迴」的他，除了亞洲多國，這次甚至還要前進北美，成為首位在北美地區舉辦個人售票見面會的韓國男演員，而台北場則確定9月9日於台北國際會議中心舉辦，票價等相關訊息將於近日公布。

李鍾碩日前IG上傳與《當你沉睡時》劇中弟弟、演員申載夏一起去游泳的照片，儘管李鍾碩只附帶了一個太陽符號沒多做說明，不過最近首爾溫度也近30度，讓李、申兩人忍不住去游泳消暑。該劇殺青已經一年，兩人在劇中的兄弟情延續至今，許多網友祝福他們的友誼長存，也有不少網友相當羨慕兩人的「牛奶肌」，雪白肌膚叫人好嫉妒。

儘管發文數量不多，但他時不時上傳有趣的影片，展現出私下愛搞笑的個性。日前上傳一段自彈鋼琴的影片，並寫了「軟軟的手」，一副很會彈鋼琴的模樣，讓大家信以為真，不過讓粉絲們點了影片老半天發現聽不到聲音，後來才想起李鍾碩其實根本不會彈鋼琴，所以應該是為了不破功而「故意」把影片的聲音拉掉，讓大家以為他彈得一首好琴，展現出李鍾碩私下俏皮搞笑的一面。

「2018 Lee Jong Suk fan meeting in Taipei, Crank Up」見面會，相關詳情可洽主辦單位華貴娛樂官方臉書專頁。

(時報周刊)

范冰冰不雅親暱照瘋傳？真相竟是… 譚詠麟現場見證法國隊世足賽奪冠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。