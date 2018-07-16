扯！女童遭性騷 康橋幼兒園竟瞞11天才通報

康橋國際學校日前舉辦「築夢康橋‧圓夢雪山」菁英活動，圖為六年級畢業生在校長許銘欽的祝福下出發，非本文當事人。（資料照/陳俊雄）

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中時電子報

實在太離譜。貴族學校康橋幼兒園驚爆女童遭性騷擾，但校方竟違反規定，延誤11天才通報教育主管機關，新北巿教育局說，女童家長6月26日就到學校反應此事，但康橋不但未依規定24小時內通報教育局，甚至直到家長7月2日找上教育局投訴，該局致電康橋後，學校又拖了5天，才回文說會進行了解，由於康橋違規事證明確，將進行糾正。

1年繳20萬！康橋幼兒園竟爆6歲女童遭性騷

康橋幼兒園一學年學雜費高達20萬元，但卻發生女學生遭到性騷擾，校方拖延不處理的離譜情形。新北巿教育局說，學生在學校發了跌倒受傷等任何有安全疑慮的事件，依規定都應在24小時內通報，但康橋幼兒園在6月26日家長反應女兒被性騷、猥褻後，不僅未即時通報教育局，甚至直到家長向教育局投訴，官方直接找上學校，學校才又拖了5天，才回文說會進行了解。

教育局表示，初步了解，6歲女童被男學生強摸下體是4月發生的事，但可能是小孩子不太懂表達亦或是害怕，直到6月家長才查覺女兒有異狀，經了解後向康橋反應，但校方卻未積極處理，家長才在7月初又到教育局申訴，目前已確定康橋違反通報規定，將進行糾正。

教育局說，目前康橋還在就性騷案進行了解，若事後證明學校管理有違失，將視情節進行處分。

截至目前無法聯繫上康橋國際學校，取得回應。

(中時電子報)

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