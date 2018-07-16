世足花絮》台灣運彩熱銷70億 法克決賽飆新高8.5億

2018年07月16日 14:52 中時電子報 黃邱倫

2018俄羅斯世足賽冠軍在法國拿下大力神盃中落幕。台灣運彩累計世足總銷售達70億、冠軍戰單場銷售8.5億，以及單一國際賽事挹注國家體育運動發展基金7億，短短一個月內集眾人之力，寫下運彩史上多項紀錄。

台灣運彩表示，這次能夠熱銷的主因是自小組賽起即提供單場及場中投注、多種投注玩法吸引消費者以及與中華電信共同強力行銷奏效、媒體大力報導世足相關新聞以及消費者以小博大訊息傳播炒熱世足投注。

本屆世足賽四強賽及冠軍、季軍賽四場銷售均達4億以上，依序為7/15冠軍賽法國對克羅埃西亞8.5億、7/12四強賽英格蘭對克羅埃西亞4.1億居次、7/11四強賽比利時對法國以及7/14季軍賽英格蘭對比利時均以4億居第三。

冠軍賽法國以4:2勝克羅埃西亞，投注不讓分的消費者當中51%投注法國、克羅埃西亞36.7%、和局11.6%，有超過50%的消費者認為法國會贏得比賽。今年世足賽最熱門的投注玩法除了不讓分，接著就是正確比數，冠軍賽正確比數4:2賠率高達130倍。

台灣運彩指出，位在台中北區北平路二段40號的三冠王投注站，就有消費者投注5000元串關購買季軍賽不讓分比利時獲勝賠率1.80倍以及正確比數法國以4:2贏克羅埃西亞賠率130倍，最終抱回117萬，堪稱投注奇人。

台灣運彩強調，分析本屆買氣衝高因素，俄羅斯時區與台灣接近有利於消費者觀看賽事及投注、爆冷賽事頻傳藉由媒體強力報導消費者購買高賠率玩法以小博大的投注策略、首次提供64場單場及場中投注的賽事，多樣的投注玩法吸引更多的消費者前來投注，加上與中華電信MOD共同合作行銷推廣奏效，在轉播時有大量廣告曝光以及全國超過15場以上的巡迴體驗車深入大小市區宣傳，增加民眾印象及提供互動等。

(中時電子報)