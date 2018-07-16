譚詠麟現場見證法國隊世足賽奪冠 「銀河歲月40載世界巡迴演唱會台北場」915氣勢登場

2018年07月16日 15:07 時報周刊 張毓琪

愛足球的譚詠麟，親赴俄羅斯看球。寬魚國際提供

讓歌迷期盼多年的「校長」譚詠麟台灣演唱會，9月15日氣勢登場，「2018譚詠麟銀河歲月40載世界巡迴演唱會」台北場，帶領歌迷重溫他多首膾炙人口經典老歌，用歌聲勾起歌迷回憶，也為自己入行40周年寫下美麗的另一篇章！

他期待和歌迷見面之際，愛好足球的他更飛抵莫斯科，觀看4年一度的世足賽，見證法國隊奪冠，「從一開始我就看好法國隊，果然得到冠軍，我的判斷很精準吧！」

譚詠麟熱衷足球，4年一度的世足賽當然不能缺席，不但參加了開場，更在冠亞軍賽坐鎮球場，「我在香港每周二、四晚上踢球，周三、六白天踢球，自己投入球賽，更觀察比賽隊伍，從頭到尾我都說法國隊一定得冠軍，我押得神準！」當然，也因為一周至少運動四天，加上打羽毛球，他自信體能一級棒，演唱會上滿場跑肯定不會有問題。

譚詠麟自認現況是體能最佳的巔峰，有好體力更有十足的心情，「我認為一個人的狀況是從心發出來的，我能跳能跑、舞台還能唱，總覺得這是最好的狀況和心態，也因為有好的心態，更加可以帶動觀眾的情緒。我這幾年一直在跑、一直在巡迴，體力絕對不是問題」，深信在台北小巨蛋舞台上的爆發力，一定不會輸給年輕歌手。

譚詠麟是香港歌壇大哥大，也是不老常青樹，像是「半夢半醒」、「愛情陷阱」、「卡拉永遠 ok」等歌曲，深得歌迷喜歡，在台北演唱會上都將如實表現，讓歌迷重溫當年情。

他說：「在台北開唱是我多年來的夢想，以前試過想過，後來因某種原因沒有開成功，一晃眼等了很多年，現在終於確定演唱日期，完成了我心目中的願望。以前我在台灣推出的唱片，不管是流行的，我都會唱，廣東歌也有很出名的，也都會唱到，更希望大家都還記的我的廣東歌。」他打包票說一定會為台北場精心選歌，請樂迷期待。

在台北開唱，譚詠麟特別邀請金曲歌后A-Lin擔任嘉賓，再續當年一起合作歌曲「遊子」的音樂情。譚詠麟非常喜歡A-Lin的歌聲，曾經邀她到香港錄音，把「遊子」這首描述異鄉遊子，每逢佳節倍思親的心情給詮釋得到位，對她讚譽有加，於是，在台北場的演出中，再邀她同台。

「2018譚詠麟銀河歲月40載世界巡迴演唱會」台北場將於9月15日晚上在小巨蛋演出，7月18日中午12點ibon售票開賣，票價最高4800，最低800，可洽主辦單位「寬魚國際」、協辦單位「環球音樂」。

(時報周刊)