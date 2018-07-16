議員諷柯P只會當網紅「台北電影節怎麼沒提名你？」

2018年07月16日 14:56 中時 張立勳 、 鄧博仁

台北市長柯文哲（右2)16日赴議會施政報告，國民黨議員王鴻薇不滿近來北市發生華山大草園命案、4點鐘之亂等重大事件，書面報告中卻隻字未提，連個檢討報告都沒有，她痛批柯，「你就去當網紅，台北電影節怎麼沒有提名你」，演得最好收視率最高；議員吳世正也抨擊柯，心裡只有自己沒有市民，颱風天滿口SOP但有照著做嗎？SOP就在柯P的腦子裡。最後國民黨市議員把施政報告全部退給市長柯文哲。(鄧博仁攝)

台北市長柯文哲16日赴議會施政報告，國民黨議員王鴻薇不滿近來北市發生華山大草園命案、4點鐘之亂等重大事件，書面報告中卻隻字未提，連個檢討報告都沒有，她痛批柯，「你就去當網紅，台北電影節怎麼沒有提名你」，演得最好收視率最高；議員吳世正也抨擊柯，心裡只有自己沒有市民，颱風天滿口SOP但有照著做嗎？SOP就在柯P的腦子裡。

吳世正指出，真的很痛心，柯文哲不但很會表演，對自己有利的才講，做的不好的都是別人的責任，這已經是權力的傲慢，這樣的施政報告都沒有向市民道歉，真的做的很好嗎？心裡只有自己沒有市民，市長是要為民眾服務，不是為自大服務，錯了就要道歉，卻推諉卸責、對市民不尊重，講一堆豐功偉業都是權力傲慢。

他說，市民在LINE問要不要發敬老金，柯P卻說LINE機器人回答「榮華富貴不過只是一坨大便」，這樣對嗎？還說表達心意，堂堂市長卻把責任推給機器人，要求柯先道歉再報告。

王鴻薇表示，柯文哲施政報告前，北農總經理吳音寧聲稱不再來備詢，吳真的是柯文哲的神救援，柯要感謝她，全部集中在她身上，施政報告送到議員辦公室，不知道局處長有沒有看過，市政最近有發生很多大事，包括華山大草園命案、4點之亂和蔡英文總統到復興崗參加畢業典禮，周邊2個學校破天荒要停課，這些事都比吳音寧還重要，卻在報告中都沒有看到，連一篇檢討報告都沒有，嘲諷柯文哲「你就去當網紅，台北電影節怎麼沒有提名你」，演得最好收視率最高。

(中時 )