警政署青春專案 台中市山海線警局成效亮眼

豐原警方接獲線報，於豐原區豐勢路某KTV查獲青少年毒趴，6名未成年男、女有3人吸食K他命。（王文吉翻攝）

友善列印
中時
警方在KTV包廂內查獲留有K他命殘渣的菸盒，在場青少年辯稱是陌生人遺留在現場。（王文吉翻攝）
警方攔查銀灰色賓士轎車，在駕駛座椅上發現K他命粉末。（王文吉翻攝）
20歲劉姓賓士車駕駛，邊開車邊抽K菸，造警方攔檢查獲。（王文吉翻攝）
警方使用試劑檢測，確認白色粉末為K他命。（王文吉翻攝）
清水警方動員警力前往區內電子遊戲場臨檢。（王文吉翻攝）
清水警方針對八大行業擴大臨檢，查獲多名嫌犯及毒品。（王文吉翻攝）

警政署執行暑期青春專案，各地警分局交出漂亮成績單，豐原分局查獲20歲劉姓少年持有K他命，另破獲KTV毒趴，3名少年疑吸食K他命，尿檢呈陽性反應。清水分局動員優勢警力臨檢轄區內24處八大行業，逮捕2名毒犯，緝獲0.63公克毒品，其他刑案2件2人，毒品通緝犯1名。

大雅分駐所員警14日凌晨於中清路4段執行暑期青春專案路檢，員警攔檢1輛銀灰色賓士車時，除發現車內竄出怪味，員警還瞥見椅座上有白色粉末，經使用試劑檢測，確認為K他命。年僅20歲的劉姓少年見紙包不住火，坦承剛剛在車內抽K菸，椅座上的粉末是裝K菸時散出。警訊後將他依違反毒品危害防治條例函送。

翁子所長派出所12日晚間8時許獲報，豐原區豐勢路某KTV，有青少年聚會開毒趴，隨即調集警力前往臨檢。結果在其中一間包廂內查獲1個留有K他命殘渣的菸盒。警方將在場的6名未成年男、女帶回詢問，經尿液檢驗，其中3名少年呈陽性反應，訊後將3人函送少年法庭審理。

返回編輯模式警政署青春專案 台中市山、海線警局成效亮眼。

為維護青少年身心健康，清水分局撒下天羅地網掃蕩毒品，13日夜間動員61名警力擴大臨檢，針對轄區內酒店、養生館、KTV及電子遊戲場等24處特種營業場所實施搜索，並同步實施封鎖式路檢，共計查獲2名毒犯，緝獲0.63公克毒品，其他刑案2件2人，毒品通緝犯1名。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )

指羅智強「頂新門神」 周玉蔻獲… 昔日體壇2健將 欠債淪種大麻牟利

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。