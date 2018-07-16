葡萄糖胺傻傻分不清 食品級根本毫無療效

2018年07月16日 15:16 中時電子報 綜合報導

隨著台灣人口結構老化以及路跑興盛的種種原因，「退化性關節炎」盛行的年紀下降，國內約有350萬人有膝關節疼痛的不適問題。許多人將葡萄糖胺視為治療退化性關節炎的聖品，但僅有藥品級的硫酸鹽葡萄糖胺(GS)才可減緩關節疼痛。

退化性關節炎不再是老人病 使用藥用級葡萄糖胺才有效

「退化性關節炎」會隨著年齡增長或是過度使用關節、肥胖、運動不足等原因產生，使骨骼間的軟骨功能失去平衡、軟骨基質蛋白流失、軟骨彈性與含水量降低而造成骨關節間隙變小產生摩擦，進而引發疼痛、僵硬、聲響、變形腫大等4大症狀，而且根據報告指出，女性罹患關節炎的比例大於男性，若經常跑跳或上下樓梯，則會讓膝關節承受高達體重的3倍。因此，民眾皆須更積極正視退化性關節炎的問題。

葡萄糖胺分為食品級與藥品及兩種，前者為鹽酸鹽葡萄糖胺，後者則是硫酸鹽葡萄糖胺，根據衛福部食藥署規定，僅有藥品級的硫酸鹽葡萄糖胺通過治療退化性關節炎適應症，可幫助減緩關節疼痛。其中，經過ESCEO(歐洲骨質疏鬆症學會)研究結果顯示，藥用級的專利技術結晶型硫酸鹽葡萄糖胺(維骨力)穩定性高，可以減少發炎、保護軟骨。

健保署取消硫酸鹽葡萄糖胺健保給付 真正的原因竟然是？

今年年初，健保署決議將維骨力 (成份為硫酸鹽葡萄糖胺) 等31項指示藥品取消保健給付，被部分網友誤認為是因葡萄糖胺療效不明而遭移除，對此，衛生福利部中央健康保險署表示，是因指示藥物給付政策調整，而非無療效取消保健給付。另外，近日網路甚至還流傳2006年新英格蘭醫學雜誌(New England Journal of Medicine)文獻錯誤的解讀，高雄醫學大學附設中和紀念醫院骨科部顧問醫師陳勝凱表示，坊間大多數葡萄糖胺皆屬食品級，該雜誌針對退化性關節炎的研究中，指出葡萄糖胺對於緩解退化性關節炎的效果和安慰劑相仿，無法改善退化性關節炎症狀，但事實上該研究所使用的是食品級的鹽酸鹽葡萄糖胺，而非目前醫學上用來治療退化性關節炎的硫酸鹽葡萄糖胺(GS)，兩者無法相提並論。

藥用級葡萄糖胺好處多 甚至可以減少醫療成本！

國際骨質疏鬆症基金會董事暨醫學博士Jean-Yves Reginster來台說明，使用硫酸鹽葡萄糖胺帶來的好處(圖/中時電子報)

國際骨質疏鬆症基金會董事暨醫學博士Jean-Yves Reginster特別來台，以世界頂尖期刊The Lancet的研究作者身份在7/13舉行的【硫酸鹽葡萄糖胺可緩解退化性關節炎症狀！醫師解密網路錯誤解讀論文】記者會中說明，硫酸鹽葡萄糖胺(GS)可幫助減少置換人工關節機率達43%、降低開刀風險，並減少33%因膝關節窄化而造成的關節疼痛、退化、僵硬等問題；亦有相關研究指出，服用硫酸鹽葡萄糖胺後，可減少至門診看診次數以及服用消炎止痛藥的數量，甚至可以減少醫療成本的支出。

3步驟遠離退化性關節炎 生活不再卡卡

台灣已走向超高齡化的社會，每年更有超過2萬例進行人工關節手術，由此可見，膝關節的保養應當值得重視。醫師陳勝凱建議，規律的運動是對抗關節炎強而有力的療法，增強關節周圍結構可以使肌肉、肌腱、韌帶強化，也可幫助關節減輕外來壓力，而強化軟骨的海綿作用，使其不斷流進流出的液體，可以營養軟骨、保持濕潤。

最後，每位民眾罹患退化性關節炎的原因與症狀皆不同，應遵從3步驟遠離退化性關節炎，分別是至骨科經醫師診斷，並諮詢正確治療方式；保持規律運動維持軟骨健康，增加關節周圍肌耐力減輕疼痛；選用藥品級硫酸鹽葡萄糖胺(GS)治療。以運動為主、藥物為輔的治療過程，找回年輕有活力的膝蓋，讓關節不再卡住你的人生。

(中時電子報)