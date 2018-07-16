「雙普會」登場前 川普：美俄關係從未如此糟過

2018年07月16日 16:36 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

新加坡聯合早報網報導說，美國總統川普與俄羅斯總統普丁16日在芬蘭的波羅的海港市赫爾辛基舉行峰會，川普於「雙普會」登場前在推特指出，美國和俄羅斯關係從未如此糟過。

抵達赫爾辛基準備出席美俄首腦峰會的川普16日在推特發文說：「我們和俄羅斯的關係從來沒有這麼糟過，這得感謝美國多年來的愚蠢以及現在的人為政治迫害！」

川普也批評其前任歐巴馬總統，對美國聯邦調查局（FBI）指責俄羅斯干預美國大選的說法置若罔聞。他說：「歐巴馬以為騙子希拉蕊（Crooked Hillary）會贏得選舉，所以當聯邦調查局通知他俄羅斯干預（大選）的事，他認為這不可能發生，沒什麼大不了，結果什麼也沒做。是在我當選以後，這才成為大事。」

美國之音（VOA）中文網15日報導說，美國司法部13日起訴12名俄羅斯情報人員，他們被控在2016年川普獲勝的美國大選前對民主黨發動駭客攻擊。起訴書說，俄羅斯軍事情報總局格魯烏（GRU）的人員從民主黨機構以及希拉蕊·柯林頓競選團隊的電腦網盜取了信息。

美國司法部副部長羅森斯坦說，這些陰謀者的目的是左右美國大選。12名俄羅斯人被起訴前，川普堅稱他會向普丁提出俄羅斯干預美國選舉的問題。川普13日在英國說：「我肯定會問這個問題。」

主導「通俄門」調查的美國聯邦特別檢察官穆勒對32人或者提出起訴，或者得到了他們的認罪，其中包括4名川普的前顧問和3家俄羅斯公司。川普則稱調查是「獵巫」行動。

(中時 )