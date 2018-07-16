吳音寧不來議會備詢 藍綠議員互槓吵翻

2018年07月16日 15:29 中時 陳燕珩 、 張立勳

台北市議會上周開議，台北市長今柯文哲赴議會施政報告答詢，北農總經理吳音寧先前就放話不來備詢，今她真的未出現，讓國民黨議員大為不滿，痛批吳囂張、藐視議會；民進黨議員則強調吳依法本就不必來，黨團總召李慶鋒脫口說，過去韓國瑜、連勝文會來備詢是因後面要選舉，吳音寧不是來當政客的，不料此話一出讓許多國民黨議員大怒，雙方拍桌互嗆，場面一度尷尬，柯文哲則全程坐在一旁安靜看戲。

吳音寧今天未到議會備詢，但仍是質詢焦點，國民黨議員汪志冰先是說，吳拒絕來真的很離譜、囂張，難道後台夠硬就能藐視議會？就連平時議員調閱北農資料對方都「已讀不回」，市場處也束手無策，議員沒有資料，請問要怎麼質詢？

國民黨議員陳重文也說，陳重文說，吳音寧態度傲慢、規避議會監督，比電影《大尾鱸鰻》情節還精彩，除態度囂張，吳還有一個靠山比喜馬拉雅山還高的就是蔡英文總統，吳把總統當保母用，所有大小事都是總統罩著，甚至當魁儡、行屍走肉，北市府有投資北農，都是百姓血汗錢，卻不用來議會接受監督？要求市府把北農停車場1.2億獎金收回市庫，不要給北農濫用，要求吳到議會備詢，否則就砍預算。

面對藍營打吳砲火猛烈，民進黨議員李建昌隨即跳出來說，按照現有的法律規章，北農總經理本來就不用來議會備詢，如果吳音寧必須來，那麼市府投資13％的富邦金控總經理是否也要來備詢？他還說，郝市府時期的北農總經理謝國雇曾是國民黨中常委，當時他鬧出很多風波，郝卻說他不用來議會，為何現在吳音寧是兩套標準？

民進黨議員許淑華也說，其實台北市民沒那麼關心吳音寧，但柯文哲每次回應總會引起很大紛爭，過年針對休假風波，柯第一時間竟說因為吳不是他的人，無法處理她，從那時開始北農就變成政治事件，現在吳說不來備詢，柯受訪竟說「議員整不到吳音寧就會來整我」，請問柯到底把議員當什麼？把議會當作刑場嗎？她強調，吳音寧個人不重要，北農的業務、菜價有沒有漲，才是市民真正關心的，但是柯的回答讓她成為政治事件。

民進黨團總召李慶鋒則奉勸柯，不能聽的話不要聽，有議員說吳送酒給黨部，柯就去查帳？後來發現根本不是事實，他強調，有道理的話才聽，沒有備詢義務的人本來就不用來，過去韓國瑜擔任總經理、連勝文擔任悠遊卡公司董事長會來議會備詢，是因為他們之後要參選，但吳音寧不是政客，她是來做事的。

此話一出，讓國民黨議員王鴻薇大為不滿，拍桌直嗆「憑什麼說他們是政客」，其餘藍議員也集體抗議，李慶鋒不甘示弱，回嗆「請尊重我的質詢」，藍綠議員吵成一團，場面一度尷尬，柯文哲則在位子上不發一語。

最後，議長吳碧珠裁示，議會調閱任何資料，除了國防、外交之外都要提供，雖然依法吳音寧不用來備詢，但市議會有很多潛規則，相關官員跟人員接受議會監督就要來質詢，法令之外議會也會用慣例來進行，所以才會有四大公司總經理列席的情況。

(中時 )