昔日體壇2健將 欠債淪種大麻牟利

2018年07月16日 15:30 中時 劉宥廷

這對體壇健將利用位在高樹鄉平日培養沉香的樹園栽種大麻。(劉宥廷翻攝)

這批大麻117株，若以大麻1株約可收成300公克的大麻葉，且以每克市價1500元計算，初估市值高達5000多萬元。(劉宥廷翻攝)

海巡署偵防分署鳳山機動查緝隊，年初獲報有販毒集團在屏東縣栽種大麻，派員埋伏多月後，日前搜索查獲栽種還未收成的大麻共117株，沒想到查獲涉栽種的61歲梁姓、63歲葉姓都曾是體壇健將，如今雙雙被逮令人不勝唏噓，研判經濟狀況不佳及欠債，才鋌而走險。

海巡指出，販毒集團今年初透過梁男尋找適合栽種大麻的地點，梁男找上曾是體壇短跑健將的葉男，利用位在高樹鄉平日培養沉香的樹園栽種大麻，販毒集團還約定每栽種一株可獲得2萬元報酬；由於葉積欠百萬元債務，就答應參與並將大麻種在自己的樹園以躲避查緝，梁男則負責看顧。

海巡鳳山查緝隊14日清晨5時，趁葉男到樹園噴灑農藥時上前逮人，現場共查獲大麻117株、半成品及成品等物；葉男被逮時一度否認栽種大麻，還瞎掰所栽種是其他植物，但仍敵不過偵辦幹員的專業。

專案小組隨後也到葉男家附近的梁男家逮人，驚見梁的屋內擺設棒球比賽的獎盃，原來梁男曾是中華青少棒國家代表隊成員，曾勇奪世界總冠軍賽；葉男則是40多年前曾是國內100公尺短跑全國紀錄保持者，但這對體壇健將卻因經濟拮据，淪為販毒集團栽種大麻的工具。

海巡署偵防分署鳳山機動查緝隊副隊長林益崧表示，這批大麻117株，若以大麻1株約可收成300公克的大麻葉，且以每克市價1500元計算，初估市值高達5000多萬元；而查獲的大麻種子來自國外，販毒集團透過管道走私來台後，交由這2人栽種，所幸還未收成就被查獲，未有成品流出。訊後除將2人依毒品罪送辦，也將循線追查源頭。

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(中時 )