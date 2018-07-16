世足人物》球員與教練雙重身分奪冠 德尚史上第三人

2018年07月16日 15:41 中時電子報 黃邱倫

高盧雄雞4比2擊敗格子軍團，法國再次高捧大力神盃，當大家都在關注金靴獎與金球獎歸屬的同時，其實法國教頭德尚(Didier Claude Deschamps)才是最大贏家，他是世足賽史上球員與教練生涯同時都留下奪冠紀錄的第三人。

德尚在1998年法國世界盃的時候與席丹聯手坐鎮中場，幫助高盧雄雞摘下史上第一冠，轉任教練執掌法國兵符後，2016年參加歐洲盃，可惜在決賽落敗，今年帶領子弟兵遠征俄羅斯，從小組賽到淘汰賽一路過關斬將，以完美的7連勝封王，將個人聲勢推升到顛峰。

在世界盃史上除了德尚外，還有兩人也同時在球員以及教練時期皆分別拿下冠軍獎盃。史上第一人就是現年88歲的巴西傳奇人物札加洛（Mario Zagallo)，他先後參加了6次世足賽，1958年與1962年以球隊主力戰將身分捧盃，1970年以總教練身分帶隊奪冠，1974年衛冕失敗，1994年重返球隊以助理教練身分再次封王，1998年重掌兵符，但在決賽0比3敗給了德尚領軍的法國。

札加洛不但是以雙重身分奪冠的的第一人，也是森巴軍團拿到4座冠軍獎盃的傳奇人物，札加洛曾自評「我生活在足球界超過50年，這是我最美滿的時刻。」

第二人是德國「足球皇帝」貝肯鮑爾(Franz Anton Beckenbauer)，參加過1966、1970和1974年世足賽，1974年率領西德隊奪冠。1986年和1990年做為總教練帶領西德隊參加世界盃賽，並於1990年奪得世界盃冠軍。

(中時電子報)