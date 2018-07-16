台中》決戰中台灣！民進黨主席蔡英文輔選列車首赴台中站台

民進黨主席蔡英文16日在中彰出席三個活動後，下午到台中市關切目前選情。（盧金足攝）

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總統府秘書長陳菊16日專程台中市參加輔選會議。（盧金足攝）

決戰中台灣！民進黨輔選列車首站開到台中市！民進黨黨主席蔡英文16日下午與台中市長林佳龍、黨籍立委，與現任市議員及提名市議員參選人舉行輔選會議，針對近來年金改革等重大議題，不少議員參選人憂心衝擊選情。包括總統府秘書長陳菊、立法院副院長蔡其昌、行政院台中辦公室執行長方昇茂、民進黨選對會召集人陳明文等人也出席會議，蔡英文對選將加油勉勵，也表達對中台灣的重視，希望民進黨在台中市的選舉能夠全部紅不讓。

蔡英文總統16日在中台灣行程馬不停蹄，上午出席台中、彰化三個活動後，下午在台中市約見林佳龍、黨籍立委及市議員提名參選人，由於上午蔡英文總統上午在出席亞洲台商年會時，特別稱讚「林佳龍好棒！」下午二度晤面，關注台中市選情。

民進黨台中市的市長及議員參選人總動員，陳菊抵達時，特別向媒體揮手微笑致意，對媒體詢問是否專程來輔選，陳菊未作回應。

民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，蔡總統上午到彰化的行程後，剛好經過台中市，昨天民進黨全代會，因為很少與議員見面或深聊，這次台中市選情很關鍵，昨天全代會沒有時間交流執政建設和一連串的改革，特別在今天下午為黨籍參選人加油勉勵，也傾聽參選人的聲音。

「黨主席表達對中台灣的重視，也希望民進黨台中市長與議員選舉能夠全部紅不讓！」翁誌偉說，輔選列車在台中市黨部主委改選之後已經啟動，黨中央的輔選列車來台中，對台中市的建設資源多做背書，為台中市選情加分。

蔡其昌表示，昨晚就接獲通知來開會，對台中市長與議員選舉，大家能夠同心協力輔選，台中市能贏得勝選。

(中時 )

民進黨台中市現任議員及提名參選人總動員，出席輔選會議。（盧金足攝）
民進黨台中市黨部執行長翁誌偉表示，台中市的選情很關鍵，民進黨主席蔡英文特別為黨籍參選人加油勉勵，也傾聽參選人的聲音。（盧金足攝）
立法院副院長蔡其昌表示，大家同心協力輔選台中市長與議員選舉，讓台中市贏得勝選。（盧金足攝）
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