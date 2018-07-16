彰化》蔡英文視察圓林園 讚魏明谷是低調會做事

2018年07月16日 15:58 中時 鐘武達

蔡英文總統16日到彰化縣視察，致詞不忘稱讚縣長魏明谷與縣府團隊的執行力。（鐘武達攝）

員林市圓林園滯洪池在2日豪大雨來襲時發揮滯洪功能，受到好評。（鐘武達攝）

蔡英文總統在民進黨全代會後正式啟動輔選列車，16日南下員林市視察「圓林園」，對於彰化縣能在3年內從規畫到完成滯洪池的建設以及推動太陽能綠電與水環境建設的進步都相當肯定，還稱讚縣長魏明谷蠻低調，卻是很會做事的人，與縣府團隊的執行力都是第1名。

0702豪大雨彰化縣不少鄉鎮都變成汪洋，員林市西區是重災區，不過員林東區則因今年才完工的「圓林園滯洪池」發揮效用而免於淹水災情，蔡英文總統這趟視察圓林園的行程，除了關心彰化的建設，更也是在幫魏明谷宣揚政績。

蔡英文表示，2日的強降雨，印象最深刻的是彰化竟然有1個滯洪池可以擋住淹水的壓力，而且原來彰化是在縣長的努力下才有滯洪池。她稱讚說，魏明谷全力推動綠能發電，彰化市水資源回收中心即將啟動與彰化市、和美和鹿港的汙水下水道開始接管等，改變與進步都看得見。

魏明谷則趁著蔡英文造訪爭取要在員林龍燈公園增建1座滯洪池等施政上的支持，蔡英文說，她相信魏縣長的執行力與縣府規劃的能力，在前瞻基礎建設計畫的審議過程中，一定會給彰化縣最有力的力量，即便說前瞻基礎建設計畫沒有辦法支援，中央政府的年度預算也應該會優先考量。

(中時 )