家樂福歡慶法國奪冠 滿399享8折

家樂福總經理王俊超昨晚在家樂福世足快閃店與消費者一同觀戰，並頒發法國世足限量足球給幸運抽獎的消費者。（家樂福提供）

友善列印
中時
得意的一天五珍寶健康調和油2公升，原價179元、特價169元、會員價158元。（家樂福提供）
舒潔棉柔舒適抽取衛生紙100抽 x 24包，原價349元、特價265元。（家樂福提供）

歡慶法國隊獲世界盃足球賽冠軍，法商家樂福明日（17）有單日會員滿額限時9折好康；另，家樂福自有品牌商品也歡樂同慶，20日前使用聯名卡購買自有品牌商品滿399元享8折回饋。

家樂福發言人蘇小真表示，自從法國隊踢進四強，就有不少顧客、網友詢問家樂福是否推出慶祝活動，今凌晨法國睽違20年再奪冠，家樂福身為法商當然要和所有球迷歡樂同慶，於是決定推出全館限時9折回饋活動。

凡家樂福會員明日上午9時至晚上11時，除部分商品外，在全台量販分店購物滿2000元享9折回饋，單筆最高回饋5000元；便利購分店則是滿1000元享9折回饋，單筆最高回饋3000元，所有折扣金額都以現金折價券回饋，可於7月18至24日回店使用，使用時不限消費金額。

此外，家樂福自有品牌商品20日前推出自有品牌周，凡家樂福玉山悠遊聯名卡會員刷卡購買自有品牌商品滿399元可享8折優惠，單筆最高回饋5000元。家樂福店內目前正值韓國周、瘋狂會員價、夏日商品等主題促銷，消費者可趁9折優惠購買各種主題促銷或家電促銷商品，享受降價再折扣的雙重好康。

(中時 )

基隆海灘成毒趴天堂？志工淨灘竟… 嘉縣新任衛生局長祝年豐上任 強…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。