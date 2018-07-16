家樂福歡慶法國奪冠 滿399享8折

2018年07月16日 15:54 中時 郭家崴

得意的一天五珍寶健康調和油2公升，原價179元、特價169元、會員價158元。（家樂福提供）

舒潔棉柔舒適抽取衛生紙100抽 x 24包，原價349元、特價265元。（家樂福提供）

歡慶法國隊獲世界盃足球賽冠軍，法商家樂福明日（17）有單日會員滿額限時9折好康；另，家樂福自有品牌商品也歡樂同慶，20日前使用聯名卡購買自有品牌商品滿399元享8折回饋。

家樂福發言人蘇小真表示，自從法國隊踢進四強，就有不少顧客、網友詢問家樂福是否推出慶祝活動，今凌晨法國睽違20年再奪冠，家樂福身為法商當然要和所有球迷歡樂同慶，於是決定推出全館限時9折回饋活動。

凡家樂福會員明日上午9時至晚上11時，除部分商品外，在全台量販分店購物滿2000元享9折回饋，單筆最高回饋5000元；便利購分店則是滿1000元享9折回饋，單筆最高回饋3000元，所有折扣金額都以現金折價券回饋，可於7月18至24日回店使用，使用時不限消費金額。

此外，家樂福自有品牌商品20日前推出自有品牌周，凡家樂福玉山悠遊聯名卡會員刷卡購買自有品牌商品滿399元可享8折優惠，單筆最高回饋5000元。家樂福店內目前正值韓國周、瘋狂會員價、夏日商品等主題促銷，消費者可趁9折優惠購買各種主題促銷或家電促銷商品，享受降價再折扣的雙重好康。

(中時 )