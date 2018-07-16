嘉縣新任衛生局長祝年豐上任 強調推動長照是目標

嘉義縣衛生局長一職懸缺多時，16日由學經歷豐富的祝年豐（右一）走馬上任。（呂妍庭）

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嘉義縣衛生局長一職懸缺多時，16日由學經歷豐富的祝年豐走馬上任。（呂妍庭）
嘉義縣衛生局長一職懸缺多時，16日由學經歷豐富的祝年豐走馬上任。（呂妍庭）

嘉義縣衛生局長一職懸缺多時，16日由學經歷豐富的祝年豐走馬上任，縣長張花冠親自主持就職儀式，「因應農業縣老年化社會，長照問題會是我努力的目標」，新任衛生局長祝年豐表示，嘉縣人口老化嚴重，居全國之冠，長照已是全國重要施政議題，上任後會發揮專長，積極推展社區預防醫學、長期照護與特殊族群健康管理工作，並有效運用人力資源及跨局處的協調，提供縣民最優質的公共衛生服務。

祝年豐畢業於國防醫學院醫學系、美國哈佛大學流行病學碩士及公共衛生學博士；專長為心臟科醫學、社區醫學及公共衛生，曾任高雄榮民總醫院教學研究部主任、衛生福利部臺東醫院院長、雙和醫院社區醫學部主任、臺中縣衛生局局長、國防醫學院公共衛生學系教授、行政院衛生署國健局台北區職業衛生保健中心主持人、衛生署食品藥物管理局（TFDA）審查委員等職，長期以來都在衛生醫療機關服務，醫療與行政資歷十分完整。

就職儀式上，張花冠指嘉縣是典型農業縣，老年人口比率高居全國首位，加上幅員遼闊，偏遠村里民眾就醫困難，過去幾年來，縣府運用有限資源結合民間與學術界的能量，研定許多公共衛生與縣民健康的有效計畫，包括3+1行動醫療車、社區複合式篩檢活動、兒童整合式篩檢、成立失智症共照中心、阿里山衛生所附設物理治療所、女性中途之家等，努力為嘉縣建構一個完善的社區健康照護網絡，而未來新任衛生局長在長期照護上，將扮演非常重要角色。

(中時 )

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