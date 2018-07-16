嘉縣15農漁戶取得GLOBALG.A.P國際認證 接軌國際

2018年07月16日 16:11 中時 呂妍庭

6位型男農民共同成立沃田農產行，並通過GLOBALG.A.P農場端集團認證。（呂妍庭攝）

位型男農民共同成立沃田農產行，並通過GLOBALG.A.P農場端集團認證。（沃田農產行提供）

16日在GLOBALG.A.P國際認證授證儀式上，副縣長吳芳銘示範如何製作台灣鯛料理。（呂妍庭攝）

為建構安全、安心、健康的品牌農業，讓農業生產規範與國際接軌，嘉義縣政府府2016年與GLOBALG.A.P.總部簽訂合作備忘錄，去年啟動GLOBALG.A.P.驗證輔導計畫，今年成功輔導沃田農產行、東晟水產公司及鑫溶實業公司等3個生產集團戶共含15位農漁戶，通過GLOBALG.A.P.國際驗證殊榮，讓嘉義縣的農產品成功與國際接軌。

16日的授證儀式由副縣長吳芳銘主持，除頒發證書給通過GLOBALG.A.P.驗證的3個生產集團戶和2個加工業者。吳芳銘說，除輔導業者取得國際認證，縣府農業處也藉由舉辦「新時代農學院」，透過課程、訓練和相互觀摩等完整的農業訓練制度，培育優質農業人才，提升農業競爭力，88門課為期6個月，計有672位農民參訓，總上課人次更達3738人次，其中有31位學員取得產銷履歷實習輔導員資格，將成為嘉義縣優質產銷履歷的輔導人力資源。

農業處表示，這次通過GLOBALG.A.P.驗證者包括通過農場端驗證的沃田農產行，品項為小果番茄及甜瓜，集團生產者有陳育旗、劉信男、呂藍平、陳鏡仲、蔡宜勳及溫偉毅等6位），年產量88.5噸；另東晟水產股分有限公司通過加工端及養殖端2項驗證，品項為台灣鯛，集團生產者有葉勝謙、葉哲維、葉哲愷、林篤毅、陳清煌及蔡泰榮等6人，年產量300噸；鑫溶實業股分有限公司通過加工端及養殖端2項驗證，品項為白蝦，集團生產者為曾健一、曾煥禹、曾煥財等3人，年產量15噸。

(中時 )