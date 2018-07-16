糞便潛血自以為是痔瘡 男子罹大腸癌切25公分腸

2018年07月16日 16:08 中時 倪浩倫

一名63歲的蕭先生，健檢長期顯示糞便潛血，卻總說服自己是「痔瘡發作」而不以為意，2年前確診大腸癌，開刀切除25公分的腸子；雖然手術效果佳，卻有「超頻繁便意」的後遺症，一天要跑10幾次廁所，根本不敢出遠門，幸在醫療團隊、家人支持下，逐漸恢復正常，讓他大喊「終於能好好過退休生活了」。

癌症連36年高居我國死亡率首位，國內癌症治療權威的和信醫院今起舉辦「2018為愛出發，和信癌症月系列活動」，包括7~8月腸癌月、9~10月乳癌月、11~12月肺癌月，盼能因此讓癌症的發生率與死亡率雙雙下降。

目前退休在家的63歲蕭先生，過去還在職場時，有數年的公司健檢顯示糞便潛血，但因為工作忙，總把潛血的原因歸於痔瘡發作，直到2年前，因為排便出現異常，包括血便，常常有便意「跑廁所卻沒東西」，決定就醫檢查，結果被大腸鏡照出腫瘤，切片確診大腸癌。

「不敢相信癌症會發生在我身上」，蕭先生在聽取第二意見後，決定接受手術切除，雖然切下了25公分的大腸和直腸，但幸運的是癌細胞並沒有轉移，也就是癌症在手術後就「痊癒了」，僅需維持每3個月回診追蹤、每1年大檢查一次的頻率，狀況至今皆顯示穩定。

和信醫院院長黃達夫說，除了一些先天遺傳的因素，多數的大腸癌，都可健康的飲食習慣，包括少油炸少紅肉、多纖維，以及規律運動，來達到降低罹癌機率的目的。

「手術後才是另個挑戰的開始」，蕭先生雖手術順利，但因負責「廢棄物累積」、具「倉儲功能」的直腸有部分遭切除，導致會很頻繁的出現便意，但跑廁所時卻又沒東西，讓他相當困擾，也因此不敢出遠門，但在醫療團隊協助，家人和其他病友的支持和鼓勵下，讓他狀況逐漸好轉，日前已可和家人出國旅行，「終於能好好享受退休生活了」。

蕭先生指出，自己很幸運，癌症在早期就被發現，但希望以自身經驗，提醒所有民眾，當排便習慣出現改變，或遭檢查出糞便潛血，絕不要選擇忽略，避免耽誤黃金治療期。

(中時 )