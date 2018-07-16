蔡英文視察校園種電成果 推崇彰化綠能發展亮眼

蔡英文總統(右6)上午至彰化和東國小視察彰化縣校園種電成果，推崇並期待彰化縣長魏明谷(右5)繼續帶領彰化縣成為最亮眼的綠能風光大縣。(謝瓊雲攝)

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蔡英文總統（右）在彰化縣長魏明谷（右2）陪同下實際到和東國小屋頂了解太陽能種電成效。（謝瓊雲攝）
彰化縣和東國小2015年加入彰化縣政府校園種電計畫，5棟校舍共建置太陽光電發電系統設置容量372kwp，前年8月開始併聯發電，目前累計回饋金已逾百萬元。（謝瓊雲攝）

蔡英文總統16日至彰化縣和東國小視察彰化縣校園種電成果，在縣長魏明谷、黨籍立委陪同下，實際到屋頂了解太陽能板發電情況，她大力推衝彰化縣發展綠能的亮眼表現，讓縣民不只享受小確幸，而能感受到綠能建設大幸福。

彰化縣全縣中小學目前已有高達9成7加入校園種電行列，一年種電回饋金高達6000多萬，回饋金比例是全國最高；蔡英文總統在聽取相關簡報後，在眾人引導下實際到屋頂關心種電現況。

魏明谷致詞時表示，當年興建高鐵時也引發許多疑惑、質疑，最後事實證明很多的觀念是錯誤的；陽光、風是取之不盡的資源，彰化縣創造綠能財富與全民分享，且優先投入校園、全部回饋給學生，照顧孩童。

他相信發展綠能是世界能源趨勢，彰化縣將以永續、乾淨的能源，打造成東方的沙烏地阿拉伯，且未來技術越來越進步，電價一定越來越便宜，彰化縣會全力配合中央推動綠能的決心，也呼籲大眾支持非核家園的政策。

蔡英文總統指出，在新觀念、新的轉型過程當中，常有很多人懷疑、不看好，甚至想回到過去傳統的發電模式；但當我們穩穩地往前走，堅定信念，有一天，台灣的綠色能源會是我們很重要的能源來源，台灣全體同仁都可享受到這樣的好處。

她說，彰化縣得天獨厚，有最好的風場，陽光、日照非常厲害，期待魏縣長能繼續領導彰化縣成為全台灣綠能發展最亮眼的地方之一，將來不僅在台灣發光發熱，也能把技術、經驗，傳到東南亞、中南美洲等世界其他角落。

(中時 )

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