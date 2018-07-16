國小童體驗矽品工程師日常 新台灣之子學習當志工

「小小文化志工培訓營」邀請林文津老師指導強身體操「八段錦」。（王文吉攝）

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新台灣之子們在林文津老師指導下，練習「八段錦」的基本動作。（王文吉攝）
國小學童進入矽品無塵室前，通過靜電測試。（矽品提供）
小朋友體驗洗鞋機。（矽品提供）
矽品工程師示範雙手高舉，練習進行air shower 的標準姿勢。（矽品提供）
小朋友透過顯微鏡，細心檢查銅線是否與基板接合。（矽品提供）

孩子放暑假很忙！矽品精密16日舉辦「小小工程師童樂會」活動，邀請國小學童體驗工程師的日常，移民署台中市第二服務站則舉辦為期3周的「小小文化志工培訓營」，34位小志工們親自體會服務、助人的喜悅，16日展現學習成果，並獲頒志工服務證書，留下美好回憶。

小小志工培訓營規劃八段錦教學、各國護照及簽證辨識課程，特別安排小志工至移民署服務台體驗服務工作，還有擅長彈奏烏克麗麗的學童，擔綱迎賓表演，並到麥當勞街頭快閃表演。就讀翁子國小的游千懿說，表演烏克麗麗雖然很緊張，但觀眾都很捧場給我們鼓勵。

媽媽來自越南的豐村國小張家榮說，他參加活動交到柬埔寨朋友，兩人相互交流語言及美食，「柬埔寨的食物偏酸，越南比較鹹」，但都好吃。在服務站擔任志工的退休老師蔡英表示，小志工們天真、活潑、主動積極，個個都充滿愛心與歡喜心，她看了也很歡喜。

封測大廠矽品精密16日舉辦「小小工程師童樂會」活動，30名國小學童穿上全套無塵服，體驗洗鞋除塵及空氣淋浴，接著再將比髮絲細的銅線穿過銲線機的針頭，另外還有顯微鏡操作，小朋友細心檢查銅線是否接合，活動結束後頒發「矽品小小工程師體驗合格證書」。

國小男童江科鋐說，以前只知道矽品是科技公司，一直不懂封測是什麼？參觀工廠又體驗穿銅線後，終於了解主機板上黑色的小方塊就是封裝過的IC，IC封裝原來蘊含很多精密技術。有許多小男生嚮往封測業的工作環境，紛表示「長大後也想來應徵，加入封測業。」

矽品精密資深處長張美慧表示，為了讓小朋友們提早認識產業的作業環境，特別訂製小朋友的連身無塵服，讓小朋友實務操作機台，並且商請生產線主管協助介紹，藉由活動讓小朋友透過實作認識半導體內的封測產業，激發小朋友對產業的興趣，成為未來的潛在人才。

(中時 )

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