打造全民閱讀空間 市圖外埔分館將變4倍大

台中市立圖書館外埔分館將進行擴建，面積達2276平方公尺，為舊有的4倍大。（陳淑娥攝）

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台中市府秘書長黃景茂（左三）在文化局長王志誠（右三）陪同下舉行動土典禮。（陳淑娥攝）

距今25年歷史的台中市立圖書館外埔分館將進行大變身！市府編列5500萬元經費將面積擴建4倍至2276平方公尺，原僅30席閱覽座位大幅提升至168席，並採分齡分眾方式規劃，16日舉行動土典禮，預計2020年完工，將讓民眾有更優質的閱讀空間。

市府秘書長黃景茂在文化局長王志誠、台中市立圖書館長張曉玲、外埔區長陳柏宏等人陪同下，主持擴建工程動土典禮，包括立法院副院長蔡其昌、議長林士昌、副議長張清照、議員吳敏濟、李榮鴻等服務團隊代表也到場共襄盛舉。

黃景茂表示，外埔分館擴建工程獲「2018國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎」，非常不容易，期待再接再厲，朝國家公共工程品質金質獎目標努力。

王志誠指出，自2016年起共啟用4座新建圖書館、進行9座圖書館空間改造，9月南屯李科永紀念圖書館也將啟用、大雅上楓圖書館預計年底前動工，潭子、豐原等圖書館加入改造行列，還有將落成的台中綠美圖，將大幅提升城市閱讀環境。

文化局表示，外埔分館自1993年啟用以來，館舍及設備老舊，且圖書館面積未符合設立及營運標準規定。市府編列5500萬元建築工程經費，將面積由553平方公尺增至2276平方公尺，擴建4倍大；原僅30席閱覽座位提升至168席、公共電腦由3台增加至15台，5萬冊圖書藏量也會提高至7萬冊。

文化局指出，擴建後的外埔分館為地上3層樓，採分齡分眾方式規劃兒童開架圖書區、兒童說故事區、一般開架閱覽區、多媒體視聽區、樂齡閱讀區、青少年閱讀區、多功能教室、電腦使用區等，預計2020年完工啟用。

(中時 )

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