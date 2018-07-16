日本最大規模的彈跳床等健身遊樂設施現身東京平和島

2018年07月16日 16:35 中時 黃菁菁

東京平和島剛開幕的室內運動娛樂設施「SPACE ATHLETIC TONDEMI」有13種類的攀岩運動器具。(黃菁菁攝)

東京平和島剛開幕的室內運動娛樂設施「SPACE ATHLETIC TONDEMI」有13種類的攀岩運動器具。(黃菁菁攝)

東京平和島剛開幕的室內運動娛樂設施「SPACE ATHLETIC TONDEMI」有日本國內最大規模的彈跳床遊樂區。（黃菁菁攝）

東京平和島剛開幕的室內運動娛樂設施「SPACE ATHLETIC TONDEMI」的滑索走到底可以當空中飛人。(黃菁菁攝)

位於東京都大田區平和島的大型商業設施「BIG FUN平和島」12日又添了新的複合型室內健身娛樂設施「SPACE ATHLETIC TONDEMI」，這裡有日本國內最大規模的彈跳床遊樂區，還有大人、小孩都能玩的攀岩、滑索等體能考驗區，預計將吸引眾多攜家帶眷的遊客前往。

由遊戲公司BANDAI NAMCO和京急集團的京急開發公司合作的「TONDEMI」，2017年4月在千葉幕張新都心開了第1家店大受歡迎後，今年暑假選在東京都內開首家店。這是京急集團創立120周年紀念事業的一環，故設施面積約是幕張的3倍，且引進許多稀奇的新遊戲器具。

在攀岩區裡，共設有13種類的19個路徑，最高的達10公尺，因此遊客身上都要穿戴減速的繿繩等安全裝置，滑索等遊戲則限制小朋友身高在120公分以上。最炫的攀岩是配合光雕投射感應器，在往上爬時會隨身體的動作投射出七彩不同的光影和煙火。彈跳床一格一格很安全，也不用跟別人搶，且彈性超好。

TONDEMI企畫擔當池田知司在受訪時表示，這裡離羽田機場近，京急巴士、電車等交通方便，溫泉設施還有深夜接送機場的巴士。除了交通便利外，在這裡設店是因為東京大田區人口多，旁邊的平和島天然溫泉設施、電影院以及平和島賽艇場很受歡迎，希望能吸引一家人前來，爸爸去下注賽艇時，小孩也有地方玩了。

(中時 )