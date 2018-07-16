柯P稱吳音寧丟炸彈 議長吳碧珠：一切都是柯引起才會自爆

2018年07月16日 16:35 中時 張立勳 、 鄧博仁

北農總經理吳音寧表態不再至議會備詢，16日在市長施政報告前引發藍綠議員爭論，有國民黨議員更質疑，吳不但不來備詢，連議員索資都不給；台北市議會議長吳碧珠強調，除非涉及國防外交機密，否則都要提供，僅管吳音寧依自治條例規定，聲稱不再來備詢，但議會有很多潛規則，就是依循慣例進行，才能接受議會監督。

面對市長柯文哲近來「恐怖情人」、「貪婪老人」、「吳音寧炸彈說」等失言爭議，吳碧珠炮轟，她和市長相處3年多，感受很深，像華山大草原命案是重大治安事件，怎麼可以用恐怖情人4個字帶過，用這種模糊話語帶過相當不足取。

柯文哲日前稱吳音寧不來議會，議員沒辦法整吳音寧就會整市府，指市府又有炸彈了，吳碧珠不滿強調，一切都是柯文哲引起才會自爆，更何況議會監督的是市政府，市長受到人民監督，這是一個循環，不尊重議會就是不尊重市民，和「整不整」沒有連貫問題。

面對柯文哲海選競選幹部，談到重陽敬老金議題，引導面試者在敬老金政策論述上採正面表述，而非負面表述，罵長者是貪婪老人，導致長者不滿，引起喧然大波。

吳碧珠對此認為，每個人都會老，不應該用年輕人打擊老人，這不是階級鬥爭，市府敬老金要不要發放，這是政策，但不要用話語汙辱人，這是不允許的，也會挑起府會不和諧。

(中時 )