這種警察! 曠職、酒駕又涉性侵 先記過調職

2018年07月16日 16:28 中時 許家寧

花蓮48歲孫姓警員，曠職、酒駕又涉性侵遭警方記過調職。（翻攝照片）

警紀敗壞！花蓮吉安警分局員警孫道明（48歲），上月值勤時間竟與妻子、女性友人飲酒作樂，孫男酒後先載妻返家，後來竟趁友人半路將車停路邊，無視她月事來仍硬上性侵得逞，被害人不甘受入報案，才讓全案才曝了光，孫警也被記4小過並調職處分。

綽號「小毛」的水璉派出所警員的孫警，6月18日凌晨2時許，值勤時間擅離值宿所與已婚的女性友人、妻子三人至吉安鄉一處海產店附設卡啦OK飲酒，孫妻因不勝酒力由孫警先載其返家，孫男然後再返回店內與續攤到四時許才載有返家。

被害女子供稱，孫男利用載其返家機會，趁其不備脫下對方內褲，無視她月事來仍硬上性侵得逞，警方查扣孫警內褲發現沾有女子血跡，並調閱監視器發現孫男的車輛停在吉安鄉東海六街活動中心前長達30分鐘，車身也略有不正常晃動，懷疑案情不單純。

不過被害女子後來否認遭孫男性侵，兩人也異口同聲撇清有發生性行為，雖然女子及其夫也不願提告，但孫員仍被依妨害性自主罪嫌移送偵辦，檢方偵訊後諭令6萬元交保，至於孫員酒後駕車經酒測值為0.12毫克，未達法令0.15的告發標準。

離譜行徑曝光後，花蓮縣警察局高層相當震怒，先將孫警依擅離值宿、酒駕、出入不當場所及不正常男女關係，決議共計4支小過並將他從吉安警分局調至花蓮玉里分局，督察長陳國文說若性侵判刑定讞會將孫警免職，對於偏鄉警紀敗壞問題，強調會加強督導。

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(中時 )