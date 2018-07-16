亞洲惟一期間限定綠化建築 Sony BRAVIA House 盛大開幕

2018 全新 OLED 機種與 4K HDR液晶電視系列展區，質感出眾的客廳、臥房情境區與視聽室規劃讓參觀民眾能深刻體驗 Sony BRAVIA 電視在居家環境中，所能傳遞的極致影像和以「柔性極簡主義」為靈感的設計理念。(品牌提供)

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BRAVIA House透過搭載「4K HDR超極真影像處理器X1進階版」的 OLED 電視 A8F 系列，播放由自製拍攝於沖繩近海、首度在台放映的水下生態影片《Sony Aquarium》。(品牌提供)

「電視」已經超越了家電的定位，在生活中扮演多重傳遞感動的角色。配合Sony 2018 全新BRAVIA電視系列完整上市之際，Sony Taiwan 攜手台北市政府「田園城市」專案，及台北 101 於水舞廣場，打造佔地約73坪、亞洲唯一的 Sony 綠化建築 – 「BRAVIA House」。

這座品牌在台灣歷年來規模最大的期間限定店，以 Sony 質感美學為設計主軸，將理想居家影音體驗完整呈現，在充斥著水泥建築的市中心，打造一處以極致影音科技，結合自然元素的城市桃花源，且透過Sony BRAVIA系列電視引領參觀者感受無比沉浸的觀影體驗，身歷其境走進畫面裡生動的大自然與精采世界。

即日起至 2018/08/27 期間，BRAVIA House除提供日系美學的居家影音空間體驗，直擊可呈現細膩對比表現的4K HDR OLED 電視A8F系列，及影像更逼真、流暢的4K HDR液晶電視系列陣容，同時也將舉辦以77吋大尺寸A1 OLED電視獨家放送的經典電影日、空間設計與影音賞析等精彩講座及體驗送好禮活動。

(中時 )

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