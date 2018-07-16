《時來運轉》世足買運彩還有大獎！7／20再送賓士

世足英格蘭對突尼西亞的比賽。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
影片《時來運轉》世足買運彩還有大獎！7/20再送賓士
台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

台灣運彩「買運彩 大獎跟著來」第二波抽獎活動即將於7月20日(五)舉行，還沒在7月18日(三)24:00前購買並完成登錄的朋友們，要趕快把握機會。

買運彩大獎跟著來抽獎活動。(台灣運彩提供)

台灣運彩為回饋廣大消費者，在4年一次的「世界盃足球賽」及「亞洲運動會」的前後期間總共推出三波的抽獎活動，毎一波都會抽出賓士汽車1台、中華電動二輪車10台、iPhoneX 5台以及4K電視5台，第一波已在6/22(五)愛爾達3台公開抽出，幸運開回賓士汽車的是1位來自台中的越南華僑，這次世界盃才開始接觸運彩，他在6/19(二)英格蘭對突尼西亞的比賽買1,000元不讓分英格蘭勝，除了彩券中獎1,250元外，也開心開回價值160多萬的賓士汽車，真是令人羨慕。第二波「抽獎資格結算期間」即將在7月18日(三)24:00截止，還沒購買並完成登錄的朋友們，要趕快把握機會，所有獎項將於7/20(五)在愛爾達3台公開抽出。

買運彩大獎跟著來 各波段抽獎資格。(台灣運彩提供)

買運彩大獎跟著來第二波抽獎。(台灣運彩提供)

緊接在第二波之後，隨即進入第三波抽獎活動，「抽獎資格結算期間」為「7月19日(四)00:00至9月13日(四)24:00」，預定抽獎日為9月21日(五)，期間適逢在印尼雅加達盛大舉行的亞洲運動會(8月18日至9月2日)，大家可以一起來買運彩支持您喜愛的國手，除彩券有機會中獎外，單張滿一千元還可以參加抽汽車活動，有機會把百萬名車開回家。

(中時電子報)

賽前押錯還有救！場中補單秘訣公開
中時電子報體育專頁
台灣運彩官方網站

世足人物》球員與教練雙重身分奪… MLB》兩個條件 水手隊簽下18歲小…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。