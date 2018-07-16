2018年07月16日 16:40 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片《時來運轉》世足買運彩還有大獎！7/20再送賓士

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

台灣運彩「買運彩 大獎跟著來」第二波抽獎活動即將於7月20日(五)舉行，還沒在7月18日(三)24:00前購買並完成登錄的朋友們，要趕快把握機會。

買運彩大獎跟著來抽獎活動。(台灣運彩提供)

台灣運彩為回饋廣大消費者，在4年一次的「世界盃足球賽」及「亞洲運動會」的前後期間總共推出三波的抽獎活動，毎一波都會抽出賓士汽車1台、中華電動二輪車10台、iPhoneX 5台以及4K電視5台，第一波已在6/22(五)愛爾達3台公開抽出，幸運開回賓士汽車的是1位來自台中的越南華僑，這次世界盃才開始接觸運彩，他在6/19(二)英格蘭對突尼西亞的比賽買1,000元不讓分英格蘭勝，除了彩券中獎1,250元外，也開心開回價值160多萬的賓士汽車，真是令人羨慕。第二波「抽獎資格結算期間」即將在7月18日(三)24:00截止，還沒購買並完成登錄的朋友們，要趕快把握機會，所有獎項將於7/20(五)在愛爾達3台公開抽出。

買運彩大獎跟著來 各波段抽獎資格。(台灣運彩提供)

買運彩大獎跟著來第二波抽獎。(台灣運彩提供)

緊接在第二波之後，隨即進入第三波抽獎活動，「抽獎資格結算期間」為「7月19日(四)00:00至9月13日(四)24:00」，預定抽獎日為9月21日(五)，期間適逢在印尼雅加達盛大舉行的亞洲運動會(8月18日至9月2日)，大家可以一起來買運彩支持您喜愛的國手，除彩券有機會中獎外，單張滿一千元還可以參加抽汽車活動，有機會把百萬名車開回家。

(中時電子報)