新北市新卸任警分局長布達朱立倫勉勵：持續為治安貢獻

2018年07月16日 16:41 中時 葉書宏

新北市長朱立倫今（16日）下午出席「新北市政府警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」。（葉書宏翻攝）

新北市長朱立倫今（16日）下午出席「新北市政府警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」。（葉書宏翻攝）

新北市長朱立倫今（16日）下午出席「新北市政府警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，他勉勵新任同仁戮力以赴，做好各項治安工作，同時對卸任同仁為新北市治安的貢獻，予以肯定。

朱立倫致詞時，首先對卸任同仁表達最高敬意與感謝，希望到其他工作崗位後，不忘新北市這個大家庭，同時恭喜新任分局長及大隊長，期勉警察同仁能展現專業素養及同理心服務市民，秉持「以民為本」的理念，全心、全力為市民服務，相信警政工作可無縫接軌，也感謝各界賢達長期鼎力支持，挹注資源為警察同仁加油打氣。

朱立倫指出，新北市幅員遼闊，人口數近400萬居全台之冠，轄區警分局無論是人口稠密的都會區，或國內外遊客觀光重鎮，勤業務都相當繁重，相對的各類案件量負擔大，但警察局在治安工作上並未因此而打折扣，警察局今年以「全方位3D科技維安網」(All-Round 3D Technology Security Circle) 榮獲2018 IDC亞太區智慧城市之智慧安全獎項(PUBLIC SAFETY)，是全國首次獲獎之警政機關，感謝警察團隊同仁的努力，能夠獲此殊榮實屬不易，另新北市日前亦獲得媒體民調評鑑為「警政治安」進步最多的縣市，代表警察局對於維護社會秩序、保障市民安全所付出的努力和決心，深獲各界肯定，期許警察局能在既有優良基礎下更進一步，秉持最高度為民服務的熱情，強化優質警政，樹立公務人員團隊之模範標竿，繼續為新北市民打造一個更安居樂業的環境。

另外適逢107年「暑期保護青少年-青春專案」，在此除肯定警察局同仁近幾年來在保護青少年工作不餘遺力，今年的青春專案特別結合安居緝毒計畫，目標是提供青少年健康成長環境，結合本市各區里力量一起反毒，並以宏觀的角度重新思考，針對問題癥結，從政策面、管理面與制度面謀求解決，以減少對治安上的衝擊，並向上溯源，希望大家再接再厲，讓青少年更安全，讓家長們更安心。

警察局表示，本次是配合內政部警政署調整全國各警察機關人事作業，並依適才適所、職務歷練等原則，調整部分分局長職務。其中高階警官異動分別為，原新莊分局長張國雄調陞內政部警政署行政組組長、中和分局長葉爾煙調陞保安警察第五總隊副總隊長、永和分局長蘇永芳調陞基隆市警察局副局長。新莊分局長由原樹林分局長林武宏接任，中和分局長由原蘆洲分局長張錦成接任，永和分局長由原瑞芳分局長謝宗宏接任，樹林分局長由原保安警察大隊大隊長林温柔接任，蘆洲分局長由高雄市政府警察局林園分局長陳杏結接任，瑞芳分局長由原金山分局長陳良德接任，金山分局長由臺南市政府警察局玉井分局長陳保安接任，保安警察大隊大隊長由原資訊室主任張國哲接任。

(中時 )