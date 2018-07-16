台大博士生涉嫌縱火稱神明旨意 江宜樺也目擊

2018年07月16日 16:34 中時 謝明俊

莊姓台大博士〔中〕生涉嫌縱火被捕。〔警方提供〕

警方在莊某租住處搜獲安毒及吸安工具。〔謝明俊攝〕

警方起出莊嫌縱火剩餘酒精。〔謝明俊攝〕

就讀台灣大學高分子科學與工程學研究所的莊姓博士生，日前涉嫌在北市中正區同安街「莆仙同鄉會」以酒精縱火，不慎波及鄰人，轄區中正二分局廈門據報追查，經過調閱上百支監視器清查，查出莊某涉案，16日上午持搜索票前往和平西路莊某租處將他拘捕到案，並從屋內起出安非他命及吸食器等，莊稱是受神明指示縱火，警方不排除他是吸毒導致精神出問題，偵詢後依法送辦。

警方說，上個月22日下午，北市中正區同安街莆仙同鄉會後門，遭人縱火，住在樓上及附近住戶發現緊急滅火並報警處理，幸好及時發現，未釀成大災。但莊嫌縱火逃離現場後，住在附近的前行政院長江宜樺，剛好開車從巷子外出，見到前方起火，還一度停車查看。

據警方調查，34歲的莊姓博士生，家住高雄，北上就學多年，胞兄是中央級政府高層官員，他是在8年前取得台大化工所碩士學位後，考進高分子科學與工程學研究所博士班，但念到去年第7年仍未取得學位，莊某因而暫時辦理休學，據悉，莊某近來因學業壓力，有憂鬱症傾向，並曾到新北市亞東醫院求診，並於近日才搬到和平西路租住。

轄區中正二分局廈門所據報展開追查，經調閱沿線監視器，出現許多斷點，但警方仍持續追查，終於找到嫌犯出入和平西路一棟大樓畫面，經查訪大樓管理員，確認是租住在大樓內人員，警方報請檢方指揮申請搜索票及拘票，16日上午前往和平西路拘提莊姓嫌犯。

警方得知莊嫌竟是台大博士生時，大吃一驚，待搜索莊某租住更為搜出物品傻眼，警方當場搜出3小包安毒、2只精美的安毒吸食器，以及當天縱火用剩的酒精，現場搜查完畢後將莊帶回派出所偵詢。

莊嫌初步坦承縱火，他稱當天是受神明指示，才到現場縱火，並且因怕火燒不起來，還特別到附近雜貨店買了一瓶酒精灑在雜紙上助燃。警方偵詢後，將莊嫌依公共危險及毒品罪嫌移送法辦。

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(中時 )