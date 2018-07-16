兒子罹癌 警方連環CALL母遭誤會詐騙電話

2018年07月16日 16:38 中時 李義

43歲吳姓男子肝癌末期住進安寧病房，臨終願望是見出生即離異、未曾見過的母親最後一面，警方打電話聯繫，母親卻誤認為詐騙電話不接，最後因警方連續打1周，母親回電才得知，趕赴醫院見面，讓吳男了卻心願闔眼。

吳男出生不久，父母即離異，母親離去再改嫁，他由父親這方撫養長大，始終不曾看過母親模樣，一直是他深埋內心深處的遺憾。

今年5月，吳男因肝癌末期住進安寧病房，在病榻上說出臨終前想見母親一面。從小看著他長大的姑姑不侄子有遺憾，四處打聽吳母下落，最後探知吳母已改名並搬至桃園。遍尋不著後，姑姑跑到高雄市福德二路派出所向管區員警洪緯傑求助尋人。

洪緯傑多方查詢比對下，查到吳母資料，並協請桃園轄區派出所前往查訪，吳母不在家，警方請家屬轉達並記下她聯絡電話與住家電話，但她一直未回訊。

洪緯傑擔心吳男時日不多，接連一周密集打電話都未聯繫上吳母，她也未回撥，但洪仍不放棄，持續請家屬再聯繫。

1周後，吳母終於回電，洪員說明此事，她難以置信，但在話筒那端哽咽幾無法言語，隨後即聯絡吳男姑姑表示願意前往探視。

完成兒子心願後，吳母7月1日以限時急件寄送感謝信至福德所，表示以為警方來電是詐騙電話，因此都刪除不理會，直到家人通知警方又再度來電，回撥得知是40餘年未曾謀面的兒子病危消息，立刻南下直奔病房探望。

母子臨終前得以相認，雖然僅是短暫數日相聚卻無以珍貴感謝警方鍥而不捨打電話，才不致於抱憾終生。

(中時 )