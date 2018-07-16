柯文哲、翟本喬對決《一呼百應》超強實力秒答創紀錄

2018年07月16日 16:49 時報周刊 張毓琪

公視與Yahoo TV 合作的4K直播益智節目《一呼百應》，日前特別邀請金頭腦「柯P」柯文哲與「翟神」翟本喬的對決，兩人超強實力秒答創紀錄，主持人黃子佼、吳姍儒（Sandy）遇上事事講求效率的柯P，不時趕進度，壓力超大。柯P面對錄影要一小時，更妙答「五分鐘全部按完就走人」笑翻全場。

臺北市長柯市長做事一向講求效率，尚在臺大醫院創傷醫學部主任時錄公視《誰來晚餐》，一到苗栗的素人家裡，就一馬當先想見主人，猶如醫生查房先找出病患。

這次來公視《一呼百應》，與翟本喬更是快手秒答，讓眼尖的網友幾乎可看出他們兩個按哪個答案，黃子佼只好破天荒首次要求特別來賓答題慢一點，要先按捺住性子，直到剩下兩秒才可以作答。

柯市長頻頻出招，黃子佼、吳姍儒也展現主持功力，巧妙接招。吳姍儒看柯市長答題有點嚴肅，柯市長竟直爽妙答：「如果我來的話，五分鐘題目全部按完就走人，還是聽你們講這麼久，我實在凍沒條。」吳姍儒只好嬌求：「我們已經盡量很快，節目要做滿一個小時。」黃子佼怕柯市長太累，請工作人員搬張高腳椅給柯市長坐，柯市長竟妙答：「就當開刀好了！」笑翻全場。

柯文哲也分享，婚前跟小兒科醫生老婆陳佩琪約會，大都在醫院值班室的醫護站，他當義工。「她值班我去看她，我值班她來看我。我去看她時，她說這一床順便看一看，就不用去會診了。」吳姍儒試著打圓場：「這也是一種浪漫啦。」柯文哲說：「都是在工作。」當了市長後，夫妻兩人則成了牛郎織女難相會，「我回家她都在睡覺了，我出門她還沒起床。IQ157的柯文哲，與「翟神」翟本喬對決最後誰能順利奪下獎金，令人期待。

《一呼百應》於每週四晚上七點及九點，於「公視＋」OTT平臺，以4K高畫質規格直播放送，Yahoo TV 同步直播；每週一及週二晚上九點於公視頻道播出。

(時報周刊)