想降癌症發生或死亡率 名醫：靠這小步驟就行

2018年07月16日 16:47 中時 倪浩倫

黃達夫在醫師袍領口別了個禁菸徽章。（倪浩倫攝）

想要降低癌症發生率和死亡率，僅只要簡單一個步驟！統計顯示，美國自1970年代起，由民間發起「一周戒菸一天」的活動，讓民眾對「菸害影響健康」有更深的了解，使得癌症死亡率在15年內大降26％，美國癌症中心更指出，「全面禁菸」能再降低50％的癌症；治癌名醫黃達夫指，美國能，台灣也能，若能從現在起積極禁菸，未來絕對能收到很好的效果。

癌症連36年高居我國死亡率首位，一年奪去超過4.8萬條人命，國內癌症治療權威的和信治癌中心醫院今起舉辦「2018為愛出發，和信癌症月系列活動」，包括7~8月腸癌月、9~10月乳癌月、11~12月肺癌月，盼能因此讓癌症的發生率與死亡率雙雙下降。

和信治癌中心醫院院長黃達夫說，1976年他還在美國時，當時他的老師、同時也是美國的癌症醫學會會長，為了替癌友做出更多的貢獻，以會長身分提出每周四為「smoke out」、也就是一周禁菸一天的計畫，但這由民間發起的活動，卻在未來產生巨大的影響，讓愈來愈多人知道菸對健康的危害。

該成果更直接表現在數字上，統計顯示，1991~2015年間，美國癌症死亡率大降26％，超過230萬人免於死於癌症，此外，美國癌症中心更指出，「全面禁菸」能再降低50％的癌症；黃達夫指出，以美國摩門教為例，由於教徒都不吸菸，曾有研究發現，摩門教徒罹癌機率是其他美國民眾的一半。

黃達夫說，包括肺癌、胰臟癌、子宮頸癌、膀胱癌等，都和吸菸有關，他更以大腸癌為例，美國在積極禁菸後，1980年起，無論是發生率或死亡率，數字都一路向下，發生率從62.8％降到37％，死亡率從28.1％降到14％；反觀我國的大腸癌發生率則從12.2％升至43％，死亡率也從7.4％升至14.7％。

「美國能，台灣也能」，黃達夫說，這種禁菸的活動，應和美國一樣，先由民間來發動推行，因為若是由政府介入，會有各種因素考量「影響推行速度」；記者詢問，是否會和當時的老師一樣，發起每周禁菸一天的活動？他表示已有在構想，若推行成功，相信未來絕對能降低癌症發生率和死亡率，健保支出也能因而降低。

(中時 )