南投少年安置機構性侵案 監院彈劾縣府5官員

2018年07月16日 17:02 中時 陳建瑜

南投某少年安置機構去年爆發21起性侵案件，經監察院調查，今無意義全數通過對南投縣政府5名官員與3名台中、南投、屏東地方法院少年保護官彈劾，認定其怠於職守，隱匿事實。

監察委員王美玉與林雅鋒今召開記者會指出，南投某少年機構2014年至2017年3月期間共發生21起院生遭性侵事件，以撫摸性器官、口交、肛交等方式，性侵地點遍及寢室、廁所、視聽室、活動中心，甚至於參訪活動時，也發生在外宿機構的廁所內，以及未立案的兒童學苑。

經監委王美玉、林雅鋒調查後，今全數無異議通過彈劾，認定南投縣政府社會及勞動處長林俊梧、副處長賴瓊美、科長王基祥、辦事員劉佳萍、南投縣政府文化局長林榮森未落實監督、怠忽職守，而台中地方法院少年保護官沐士芬、南投地方法院少年保護官林芝君、屏東地方法院少年保護官朱銀雪，知情卻未依法通報、未通知地方政府，隱匿性侵害等情事。

王美玉指出，依規定該機構只能收19人，最多收容竟高達收106人；該安置機構2016年經聯合稽查評鑑為丁等，經媒體報導集體性侵事件後，南投縣政府也才陸續祭出罰款，總罰款不到10萬元，直到今年5月才判該安置機構停業一年。

王美玉還說，據少年學員向地檢署說，若機構內出現打架，機構負責人、吳上尉會用毆打方式處理，若有學員脫逃，被抓回來也是被打得很嚴重，「上尉會在活動中心或辦公室以棍子、拳頭或巴掌毆打這些學員，有學員被打瘀青流血，甚至有學員被打到牙齒斷裂。」

(中時 )