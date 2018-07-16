小7攜手GODIVA！黑巧克力慕絲蛋糕 全球獨家限量販售

GODIVA黑巧克力慕絲蛋糕，全台限量25萬份。圖／業者提供

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7-ELEVEN攜手GODIVA，獨家限量發售「GODIVA黑巧克力慕絲蛋糕」。圖／業者提供
「GODIVA黑巧克力慕絲蛋糕」以GODIVA特別設計的限定包裝，並附贈精緻甜點匙。圖／業者提供

甜點控尖叫！7-ELEVEN繼去年與比利時頂級巧克力品牌GODIVA，合作推出現泡「經典熱巧克力」創下3天、50萬杯近乎完銷紀錄後，今年雙方再度攜手合作，推出全球獨家限定的「GODIVA黑巧克力慕絲蛋糕」，全台限量25萬份，預料將引發一波搶購熱潮！

據7-ELEVEN介紹，該款蛋糕全部採比利時進口的獨家巧克力原料，多以手工方式製作，費時費工，因此每日僅能限量生產，單份售價129元。搶購方式有3個：

1.即日起在全台7-ELEVEN門市預購開跑 (限量16萬個)

2.17、18日在大台北地區25家門市，兩天限量推出1,500個

3.8月1日起全台各門市實體限量銷售(限量9萬個)

7-ELEVEN表示，「GODIVA黑巧克力慕絲蛋糕」是由GODIVA全球主廚Chef Philippe與Chef Susan，耗時半年調配監製，更從比利時進口獨家配方的經典巧克力原料，濃郁的巧克力海綿蛋糕，搭配不同於一般糕點慕絲，此次堅持採用70%與50%兩種不同的黑巧克力豆及進口鮮奶油，經由獨家工法打製而成，讓風味濃郁但口感清爽的全新體驗。

同時，吃法上也很特別，7-ELEVEN建議先品嚐一口慕絲，感受巧克力滑順如絲綢般口感，再搭配外層的巧克力海綿蛋糕，就能感受巧克力不同層次變化。而為創造頂級體驗，以GODIVA特別設計的限定包裝並附贈精緻甜點匙，方便品嚐。

(工商 )

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