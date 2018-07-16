PO舊照控縣府公所治水無方 男違社維法遭送辦

▲7月2日有民眾在臉書社團PO出社頭鄉山腳路淹大水照片，警方查出蕭姓男子去年拍攝今年「重播」涉嫌散佈不實謠言依違反社維法送辦。（彰化縣政府提供）

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中時

7月2日豪雨彰化縣多處鄉鎮淹水，有人竟以去年拍攝的淹大水照片PO上臉書社團「爆廢公社」加註「游泳回家好了」指責縣府與社頭鄉公所「治水無方」，後來警方查出是24歲蕭姓男子涉嫌散佈不實謠言，依違反《社會秩序維護法》移請彰化地方法院北斗簡易法庭裁處。

7月2日彰化縣遭豪雨連續肆虐12小時不少鄉鎮都發生淹水災情，當天上午臉書社團就有民眾分享1張在社頭鄉山腳路段拍攝的泥流滾滾淹水照片，還留言指控政府「治水無方，行政效率也差，真感嘆花人民錢容易治水難！」。

「有淹水嗎？」照片與留言PO出，鄉公所接獲通報，但鄉長劉錦昌與主任祕書詹沛都滿頭霧水，因為當天曾派員勘災，該PO文地點並無泥流滾滾情況，且少許積水也在短短30分鐘就消退完。

「似曾相識」公所後來查覺，去年6月間就曾有蕭姓鄉民傳了一模一樣的照片給鄉長，要求公所改進排水系統，為此質疑有人刻意混淆視聽、製造恐慌。

針對這起「淹水門」事件，警察局經主動介入調查，查出家住社頭鄉的24歲蕭姓男子涉嫌移花接木。蕭男到案坦承，淹大水照片是去年拍攝，不是今年發生，因一時興起才再將照片PO出並附註留言在臉書社團與人分享，沒想到會造成民眾誤會。

全案除依違反社維法移送，縣警局也呼籲民眾勿以不實或造假影音資料、圖像任意發布在社群網站引發爭議。

(中時 )

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