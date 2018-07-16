CQ2寶島義剪車大計畫開跑 首站竹縣香園

2018年07月16日 17:11 中時 陳育賢

CQ2寶島義剪車大計畫16日首站開拔到新竹縣，其斥資300多萬打造的古董義剪車相當吸睛。（陳育賢攝）

CQ2斥重資打造的寶島義剪車，內部環境舒適，甚至比坊間美容院更具設計感。（陳育賢攝）

▲CQ2斥重資打造的寶島義剪車，內部環境舒適，甚至比坊間美容院更具設計感。（陳育賢攝）

由CQ2十分有型快剪公司籌畫的「寶島義剪車大計畫」，16日首站開拔到新竹縣香園新豐分院為全院40位院友義剪，CQ2表示，義剪服務已持續20年，但因過去一直深覺義剪環境不友善，因此今年重金打造了「寶島義剪車」預計花1年時間，跑遍全國為弱勢朋友服務。

CQ2指出，十分有型快剪籌備計畫，是規畫踏遍全國368個鄉鎮市區，把愛散布到台灣各角落，而公司總經理黃登明認為台灣的義剪環境很不友善，剪髮的地方常常是在活動中心、禮堂、走廊，有時甚至克難的在露天廣場還要頂著太陽剪，被服務的朋友很難感受到設計師真正的服務。

這個問題讓黃登明不斷尋找更好的方法，希望能有個兼具舒適與機動性的硬體設備，最後他終於遇到了這部古董露營車。

在花費300多萬元改裝後，古董車變裝成寶島義剪車，車上有2個完全依照實體店面打造的剪髮座位、鏡子，更加裝了冷氣及相關設備，讓被服務的朋友有個舒適的環境，大熱天坐在車上被剪髮也不會不舒服，也讓服務的設計師有個專業的空間，更讓這台美國古董的老靈魂露營車在台灣有了新的價值，希望CQ2的小小的行動在這片土地上寫下新的故事。

在經過改裝後，這部超有型的「寶島義剪車」就此上路，開啟環島義剪大計畫，並預計花費1整年時間，跑遍全國368個鄉鎮市區為弱勢朋友義剪。

昨天義剪車首站來到香園，院生們看到這部可愛的剪髮造型車都發出驚呼聲，而CQ2則是派出4位設計師，輪流上陣，1個半小時就剪完40位院友的頭髮，享受程度完全不輸坊間美容院。

(中時 )